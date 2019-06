Las noticias de Cantabria, 06:50 (12/06/2019)

Voz 0628

00:02

habría qué tal están buenos días el acusado de causar la muerte de un conductor contra el que chocó frontalmente tras haber conducido en sentido contrario bajo los efectos del alcohol durante nueve kilómetros por la autovía A sesenta y siete dice que no recuerda nada de lo que ocurrió aquel día aquella madrugada del veintisiete de agosto de dos mil dieciséis El acusado declaraba ayer en la primera sesión del juicio con jurado popular que se sigue contra el juicio en el que se enfrenta a una pena de trece años de cárcel sé que estuvimos en Bilbao no me acuerdo de más hasta que apareció en la UVI de Valdecilla es parte de la declaración del conductor kamikaze ante el jurado popular que deberá decidir si es culpable de un delito contra la seguridad vial también de un delito de homicidio el acusado insistió una y otra vez en que no recordaba nada tampoco recordaba la cantidad de alcohol que había ingerido