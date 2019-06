Escucha las noticias de las 07:00 (12/06/2019)

el Gobierno e integrador e incluyente no es algo cerrado como podría ser un gobierno de coalición no Gobierno de cooperación

en los ultras círculo cerrado pese al esfuerzo de Albert Rivera por negar la evidencia pero es una mesa de representación institucional no es un gobierno es un acuerdo de gobierno ni nada parecido así que no hay tal acuerdo en este caso simplemente es que la Asamblea de Madrid se componen la sede partidos en este caso los partidos que tienen más votos en ese orden tienen representación en la Mesa

aquí la Agencia de Protección de Datos ha multado con doscientos cincuenta mil euros a la Liga de fútbol por usar su aplicación móvil para espiar a través del micrófono de los móviles de decenas de miles de usuarios situación para cazar bares que emitían los partidos sin pagar la señal pirateada dice la agencia que la Liga no advertía viene a sus clientes del uso que iba a hacer de los micrófonos de los móviles aunque eso sí aparecía en los términos y condiciones que todos apretamos casi automáticamente al bajar la APP algo que no hay que hacer

la personalidad de Denpasar muy importante al Real Madrid porque cuando ha habido un periodo difícil en cualquier vestuario necesitas el carácter de un jugador como he densas at para darle sentido común para darle tranquilidad

ahora son las dieciséis las seis y seis en Canarias en tres horas a las diez empieza en Les Corts el pleno de investidura de Ximo Puig que pretende revalidar su cargo como presidente valenciano pero a esta hora Puig no tiene asegurados los votos para conseguirlo y eso que la suma de socialistas Compromís y Podem da mayoría absoluta Radio valenciana Talens bon día bon día Pepa los tres partidos de izquierda suman pero no se ponen de acuerdo en cómo repartir las consellerías del futuro gobierno

así es la negociación entre los tres socios se rompió ayer a mediodía Podemos no está conforme con ese reparto de competencias que son las que están dispuestos a cederle Compromís y socialistas que en la pasada legislatura gobernaban solos con el apoyo externo de la formación morada Podem se levantó ayer de la mesa a esta hora no garantiza que esos ocho votos vayan para Ximo Puig algo imprescindible para que sea elegido como presidente en primera vuelta para evitar ese fracaso parlamentario si no hay acuerdo antes de las diez se podría utilizar un mecanismo que no se había usado hasta ahora es que Puig haga hoy su discurso en lugar de debatir y votar hoy que sería lo normal el presidente de la Cámara autonómica suspenda la sesión hasta mañana e intentar en esas horas lograr ese acuerdo que está costando notan