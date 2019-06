Voz 1 00:00 en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 2 00:06 qué tal buenos días once grados a esta hora en la gran

Voz 1275 00:09 sí hace frío hora por la mañana han caído bastante las mínimas pero suben un poco las máximas hoy algo más de calor que ayer cielos despejados quedan tres días para que se constituyan los ayuntamientos y en la capital no hay ningún acuerdo cerrado aún en la derecha para dejar fuera Carmena al PP insiste en que sólo contemplan la posibilidad de que Almeida sea elegido aunque Ciudadanos se resiste a descartar la operación Villacís Carolina Gómez

Voz 0393 00:33 faltan tres días para que se constituya el Ayuntamiento y ayer a última hora no había prevista ninguna reunión entre PP y Ciudadanos los populares quieren que Villacís deje de marear la perdiz irse comprometa lo primero a apoyar a Martínez Almeida como alcalde no creen que tenga sentido dilatar la discusión con la excusa del acuerdo programático cuando estos cuatro años dicen ha sido más que evidente que coinciden en lo fundamental ayer el líder del PP Pablo Casado verbalizó la voluntad de defender a su candidato hasta el fin

Voz 3 00:59 tal José Luis Martínez Almeida se va a presentar Se algún otro partido se quiere presentar pues tendrá que explicar quién le vota o quién sostiene la única alternativa es Carmena

Voz 0393 01:09 o Almeida en Ciudadanos aseguran que ayer solicitaron una reunión con el Partido Popular y que no han obtenido respuesta Ignacio Aguado insiste en La Ventana de Madrid en que todas las opciones incluida la de Villacís como alcaldesa siguen sobre la mesa

Voz 4 01:22 bueno pues hoy por hoy está todo encima de la mesa sino todo esto estamos hablando de programas esta Orlando de responsabilidad del Gobierno

Voz 0393 01:28 algunos concejales de Ciudadanos reconocen en privado que la operación ha sido una baza que se ha querido jugar pero ven muy difícil que pueda llegar a buen puerto

Voz 1275 01:36 este miércoles el Ayuntamiento de Madrid celebra su último pleno del mandato de Manuela Carmena antes de que el sábado se constituya la nueva Corporación ya hay previstas para hoy nuevas reuniones del PP con los que previsiblemente serán sus socios de gobierno en la Comunidad con Ciudadanos y Vox con ambos partidos han firmado acuerdos por separado tras conseguir lo que el tío de color se fijó como punto de partida para garantizar la investidura de Isabel Díaz Ayuso ciudadanos quería la presidencia de la Asamblea ya la tiene Vox quería un puesto en la Mesa de la Cámara regional

Voz 5 02:07 también lo tiene la vicepresidencia tercera fuentes del PP confirman a la SER que el acuerdo con Vox pasa por darles asientos en la Comunidad aunque no necesariamente al frente de alguna consejería sino en puestos intermedios o en algún ente regional Isabel Díaz Ayuso dice que empiezan de cero

Voz 1291 02:22 no hemos hablado primero con conciudadanos y también con voz de esta desde hacia adelante el programa de política Illa durante estas semanas pues sigue habiendo también un poco la prensa que hemos pactado y aquí negociaciones vamos a llegar porque empieza mañana un nuevo proceso desde pero ahora cualquier avance que haga sería aventurado es lo que he representado y lo que defendió durante estas dos semanas siempre me he mantenido al margen de hacer declaraciones sin tener la consideración y el respeto de los grupos parlamentarios con los que aspiro a pactar idea hacerlo de la misma manera a partir de mañana

Voz 1275 02:56 en Ciudadanos que siguen resistiéndose a hablar de pactos con la ultraderecha aseguran que están dispuestos a considerarlo siempre que no les entreguen consejerías y que los cargos

Voz 6 03:05 van en la parte del reparto de poder que le corresponde al PP

Voz 1275 03:09 miércoles doce de junio más noticias en titulares con Virginia Sarmiento fallece otra de las mujeres heridas en el tiroteo de la noche del domingo en Aranjuez también era cuñada del agresor y sufrió un disparo en el abdomen el presunto asesino pasará hoy a disposición judicial el Supremo confirma la condena la ex profesor del colegio Valdeluz a casi cincuenta años de cárcel por doce delitos de abusos sexuales a menores a lo largo de doce años el Tribunal ratifica que hay pruebas suficientes detenido el youtuber Alzasuna hiper David Díaz por conducir su Lamborghini al doscientos veintiocho kilómetros por hora en la M ciento once en Algete tiene veintidós años y se enfrenta a una pena de entre tres y seis meses por un delito contra la seguridad vial

Voz 2 03:52 como despierta el tráfico en la capital pantalla Charo Alcázar buenos días

Voz 1322 03:55 buenos días Laura con una palpitante M30 en dos trayectos el que recorre el Nudo Sur y el puente de Ventas sentido norte y entre el estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses ya hay retenciones de entrada en la A42 desde la avenida de los Poblados también en la entrada por la avenida del Mediterráneo Conde de Casal di en la conexión del paseo de las Delicias sobre todo en la Glorieta de Atocha

Voz 1275 04:17 en las carreteras cómo está el Tráfico DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1694 04:21 buenos días pues se van complicando sobre todos los accesos vamos a destacar la dan los Torrejón y San Fernando también la A4 en Pinto muy complicada A42 en Parla y Fuenlabrada y la A6 en El Plantío además en la M40 en los tramos habituales a esta hora destacamos desde Vallecas hasta Coslada muy complicado en sentido norte

Voz 7 04:39 Johnson esos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo previsión Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:47 buenos días tiempo soleado durante toda la jornada con poco viento y temperaturas más altas las máximas no ahora hace incluso frío temperaturas claramente más bajas que las últimas mañanas de media cuatro cinco grados menos que ayer durante la tarde las máximas ya se acercarán a los veinticinco grados de manera que al sol el ambiente será muy agradable y además con poco viento las próximas tardes el ambiente poco a poco irá volviendo más caluroso y lo que queda de semana seguirá haciendo sol

Voz 1275 08:02 novecientos uno treinta veinte diez Vox amenaza con prohibir la marcha del Orgullo Gay después de que los organizadores hayan vetado a PP Ciudadanos por pactar con la ultraderecha primero dijeron en campaña que quieren llevar la celebración a la Casa de Campo sacarla del centro de Madrid y ahora que se aproxima la cita es el seis de julio dice esto Iván Espinosa de los Monteros

Voz 19 08:24 esto demuestra lo que llevamos muchos años que es una organización sectaria que es una organización que sólo permite una forma de ser LGTB que no representan a todos los gays y lesbianas y transexuales bisexuales sino que es un chiringuito un núcleo de poder una fuente subvencionada a la que tendremos que ver si seguimos permitiendo que organice en la ciudad de Madrid en nombre de

Voz 1275 08:45 todos cosas que dicho sólo para algunos habrá juicio por la muerte de otro trabajador de Metro que sufrió un cáncer por su exposición al amianto del suburbano han habido conciliación previa no habido acuerdo entre la empresa y la Familia que pide una indemnización de cincuenta mil euros aunque los representantes de los trabajadores hubieran preferido una salida negociada Juan Carlos de la Cruz Comisiones Obreras

Voz 1923 09:04 la verdad es que no se están encontrando todo lo contrario no sé si es que no lo tienen claro porque no hay un Gobierno ya asentado en la Comunidad de Madrid pero esperemos que no tengamos que pasar por el calvario judicial que pasa la familia no en estos procesos

Voz 1275 09:17 decenas de refugiados están abandonados a su suerte en las calles de Madrid según la Iglesia católica de Madrid que ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo la Mesa por la hospitalidad de la iglesia responsabiliza a las diferentes administraciones Gobierno central Comunidad Ayuntamiento a los que acusa de improvisar la acogida de estas personas Rufino García responsable del Arzobispado

Voz 20 09:35 algunas de las familias con bebés niños pequeños a una mujer embarazada

Voz 21 09:41 algún caso también de de un chaval con para