Las noticias de Asturias, 07:50 (12/06/2019)

Voz 0174 00:00 buenos días obviado se convierte en el principal foco de atención ante la constitución de los ayuntamientos el sábado con Ciudadanos que se deja querer por Partido Popular y PSOE para determinar el destino de la alcaldía muere un minero jubilado al quemarse su casa en la Viana herido de gravedad en Oviedo apaleado por un grupo de jóvenes al negarse a darles tabaco tras la verbena de La Florida nos acompaña en la técnica Martín Baldi

Voz 0174 00:59 lo que no acaba de llegar es el tiempo veraniego por porque esta mañana se presenta otra vez con bastante nubosidad incluso con alguna precipitación débil han remitido algo las precipitaciones pero esta mañana ya ha llovido bueno pues con de manera bastante generalizada aunque débil hoy sí estará nuboso con lluvias en Asturias y chubascos dispersos ocasionales temperaturas máximas en ascenso ligero más acusado en la mitad sur heladas débiles en zonas altas de montaña vientos del oeste y noroeste flojos en el interior y más intensos en el litoral ocasionalmente fuertes en su parte oriental a primeras horas ahora mismo tenemos ocho grados en Oviedo y Langreo hay once en Gijón y Avilés siete en Mieres trece en Llanes y nueve en Luarca no esperamos cambios significativos hasta el sábado

Voz 0174 02:59 son las ocho menos siete minutos de la mañana es sábado se constituirán casi todos los ayuntamientos asturianos y a esta hora persiste la incertidumbre sobre el destino de la alcaldía en algunos de ellos con el de Oviedo concentrando las miradas es hora de pactos en la capital asturiana Ciudadanos es el centro de atención porque es la colaboradora necesaria para decantar la Alcaldía hacia el popular Alfredo Castelli o el socialista Wenceslao López ayer mismo se reunieron socialistas y Ciudadanos como reconoció el alcalde en funciones Wenceslao López

Voz 8 03:33 nos hemos reunido con el equipo negociador de Ciudadanos once haber podéis preguntarme lo que queráis pero para no perder tiempo no voy a voz no voy a moverme de que estamos trabajando en buscar una solución de Gobierno de futuro para Oviedo

Voz 0174 03:54 lo cierto es que las cartas están sobre la mesa pero la mesa no es pública es decir todos guardan discreción acerca de lo que han hablado aunque sabemos que se están manteniendo esos diálogos en diversos ámbitos entre Ciudadanos Partido Popular IU PSOE el Popolo dar Alfredo Castelli también mantiene esas negociaciones conciudadanos y confía en sus posibilidades

Voz 9 04:16 bueno cada uno puede hacer lo que le plazca cada uno ve que que sea el concejal puede presentarse a la Alcaldía entonces bueno no lo sé no se lo va a pasar si lo supiera los pero no lo sabemos nadie yo sí voy a presentar a la Alcaldía

Voz 0174 04:29 manzanas traigo contesta a todo el mundo se le pregunte lo que se le pregunten ciudadanos evalúan sus opciones y no ocultan que el tercer agente para aliarse con el PSOE somos puede ser un obstáculo según Ignacio cuesta

Voz 10 04:43 convergencias que son importantes y hay también divergencias importantes con cualquier tercer actor siempre es más complicado y con nuestro posicionamiento sobre la necesaria exclusión de los de los extremismos y los populismos que complica aún más la situación

Voz 0174 04:59 más ya no se presenta el camino para la socialista Ana González en Gijón y su compañera de partido Mariví Monteserín el Avilés PSOE Izquierda Unida sentaron ayer en Gijón las bases para un gobierno municipal conjunto muere un minero jubilado en Laviana a quemarse su casa Ulpiano Sánchez Hevia vivía solo en su casa de la localidad de la Sierra la vivienda fue pasto de las llamas en la madrugada de ayer poco antes de las cuatro de la mañana se produjo el aviso del incendio al ciento doce El fuego pudo sin embargo producirse bastante antes pero fue a esa hora cuando los vecinos oyeron un gran estruendo al desplomarse una parte de la casa los bomberos localizaron posteriormente calcinado en su interior el cadáver de su único ocupante la Policía Local de Oviedo enviado ayer al juzgado la re construcción del atropello que hace once días costó la vida a un deportista de cuarenta y dos años tras ser arrollado por un coche cuyo conductor se dio a la fuga y fue posteriormente localizado el coche circulaba a sesenta kilómetros por hora en el momento del atropello aunque entró a noventa en la calle la víctima pudo fallecer al golpearse contra el semáforo al salir despedido tras el primer impacto son los datos que establece la reconstrucción realizada mediante una herramienta muy sofisticada el PC Crash el programa que utiliza la Guardia Civil en los casos de accidentes con consecuencias muy graves la de Oviedo desde las pocas policías locales en España que disponen de él y la única en Asturias según el concejal en funciones de seguridad ciudadana Ricardo Fernández

Voz 0211 06:30 el programa permite hacer una reconstrucción muy fiable de lo que ha podido suceder eh bueno pues de los elementos que han podido concurrir para producir un resultado pues eh lesivo en este caso pues un resultado fatal no

Voz 0174 06:44 un varón de treinta y tres años resultó ayer herido en la madrugada de ayer herido de gravedad en Oviedo al recibir una paliza de un grupo de jóvenes tras negarse a darles tabaco al término de la verbena de La Florida los agresores huyeron antes de que llegara la policía que asegura que mantiene investigaciones avanzadas para su identificación la víctima está ingresada en el Hospital Central con traumatismo craneoencefálico varias fracturas contusiones según testigos los agresores son entre tres y seis chicos de entre dieciocho aquí veintiún años son las ocho menos dos minutos y medio de la mañana

Voz 12 07:27 hoy escuchando

Voz 1 07:31 SER Gijón noventa y seis punto cinco EFE

Voz 0174 07:45 dice el pronóstico que todavía esta mañana

Voz 13 07:47 puede escaparse alguna precipitación débil ahora tenemos cielo cubierto en Gijón doce grados junto al náutico tiempo más estable de cara al fin

