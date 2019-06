Las noticias de Aragón, 07:50 (12/06/2019)

Voz 1012 00:00 hola qué tal muy buenos días en Caspe hay preocupación porque la empresa portuguesa los han quiere cerrar su centro logístico en esta localidad zaragozana allí cerca de cien empleos en juego y más que preocupados ocupados anda los partidos políticos en España y en Aragón también cerrando acuerdos o al menos intentándolo les contaremos cómo está ahora la foto fija de los posibles pactos en el Gobierno de Aragón también en los ayuntamientos de las tres capitales de provincia pero lo primero el tiempo Barei cielo poco nuboso con nubes de evolución por la tarde en la montaña viento flojo y las temperaturas máximas en ascenso aunque la mañana está fresca Zaragoza Juanjo Hernández

Voz 1 00:42 sí lo está nueve grados ahora mismo en Zaragoza seis en Calatayud siete NG de los caballeros

Voz 1012 00:47 en Huesca Luis la Iglesia aquí podíamos dedica esta frío

Voz 2 00:50 tenemos seis grados tenemos en la capital un grado solamente en Jaca

Voz 3 00:53 dos en Sabiñánigo y temperaturas en Teruel David

Voz 1012 00:56 López un grado en Teruel ocho en Alcañiz uno bajo cero en Castilla en el control de sonido Ricardo Martínez

Voz 1012 01:50 la empresa los San confirma que su centro logístico abandonará Caspe para trasladarse a Portugal con este cambio se pierden cerca de un centenar de empleos los han estado funcionando desde mil novecientos ochenta y cinco en esta localidad

Voz 1203 02:02 esta decisión es el resultado de una serie de reuniones mantenidas entre la empresa y la compañía portuguesa Sonae que la compró hace cuatro años este fin de semana hubo reunión en el país vecino con el objetivo de hacerle cambiar de idea presentando el proyecto de puerto seco pero no han convencido a la empresa portuguesa el alcalde de Casares Jesús Senante

Voz 11 02:20 a mí lo que me ha dicho es que el allá ellos la inversión de quince menos que se rumoreaba no en este momento no es posible hacerla en en España que el porque creo que a ellos les interesa pero que no es una prioridad este momento sino para un plazo de dos a tres años

Voz 1012 02:33 y en el tablero de los pactos políticos corre el tiempo el día veinte se constituyen las Cortes de Aragón de momento lo que hay es un acuerdo recordamos de gobierno entre PSOE y PAR el presidente de Chunta ayer señaló que si no fructifica un pacto entre los partidos de la derecha que parece complicado debe ser la Izquierda quienes negocien ahora una alternativa

Voz 1203 02:49 José Luis Soro desde Chunta Aragonesista reconoce que es imposible un Gobierno en el que estén PSOE Podemos Chunta Izquierda Unida y el PAR pero afirma que hay alternativas con algunos de estos partidos en el Ejecutivo y otros apoyando la investidura el dice que está esperando

Voz 12 03:03 yo desde el viernes y no he tenido la llamada de nadie ni he sabido nada más entonces como todo el mundo esperando a que ciudadanos decida finalmente si está dispuesto a gobernar con el Partido Socialista sí que es verdad que hay un cambio importante es que Ciudadanos el ha caído la careta hoy hemos visto claramente que Ciudadanos no tiene ningún problema en pactar con Vox ha enseñado la patita y la paz es una pezuña

Voz 1012 03:26 se refiere sólo el acuerdo de ayer de Ciudadanos PP y Vox en la Comunidad de Madrid y el líder de Podemos en Aragón Nacho Escartín en su Twitter ayer Le pedía el parque se abstenga para que facilite un gobierno en Aragón de toda la izquierda

Voz 1203 03:37 pero hay que recordar que Lambán el viernes cuando se reunió con Aliaga dejaba claro que el acuerdo con el PAR es inamovible

Voz 1 03:43 puntualización quién Nasser Thalía que el pan estuviera fuera

Voz 1012 03:47 de momento con esa condición Ciudadanos mantiene su rechazo total a sentarse negociar con el PSOE y el PAR su entrada en el Gobierno aragonés y en los ayuntamientos de las tres capitales Ciudadanos mantiene su preferencia pactar con el PP en Zaragoza ayer se reunía la candidata del PSOE Pilar Alegría Ilha de Ciudadanos Sara Fernández

Voz 1203 04:06 señalaron que van a continuar hablando la aspirante a la Alcaldía del partido naranja recordaba la filosofía de su formación en esas negociaciones y añadía esto

Voz 13 04:13 nuestro socio preferente sigue siendo el Partido Popular y así se lo hemos hecho saber a los representantes del Partido Socialista pero eso no implica que no estemos abiertos como digo en el Ayuntamiento a una posible negociación han puesto de acuerdo con el Partido Socialista

Voz 1203 04:26 recordamos que el encuentro de alegría y Fernández fue el primero que Partido Socialista hay ciudadanos mantienen en Aragón tras las elecciones del pasado veintiséis de mayo

Voz 1012 04:34 Pilar Alegría estará a partir de las ocho de la mañana en unos minutos en Radio Zaragoza el rebote Luis Felipe el candidato socialista ser reelegido a la alcaldía de buscan no da por perdida esa alcaldía pero ciudadanos quiere Luis un cambio en la ciudad

Voz 3 04:47 sí eso es lo que dice desde el Partido Socialista de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huesca mantenían ayer un primer encuentro de cara a la gobernabilidad del Consistorio oscense no obstante Ciudadanos lo tiene muy claro la reunión de ayer les dice que fue por cortesía política y que su prioridad es pactar con el Partido Popular porque Huesca necesita un cambiado es total

Voz 14 05:09 ay bueno pues los puntos que nos yoga o hasta ahora mismo que hemos puesto encima de la mesa hemos trabajado conjuntamente bueno eso siempre hablando de la ciudad lo que entendemos desde los dos puntos de vista que es lo que he visto hacía ahora mismo y en esa línea hemos ido trabajando yo creo que no nos dicen insiste en que la ciudadano

Voz 3 05:25 da un cambio mientras tanto Luis Felipe destaca que nunca ha dado por pérdida de la Alcaldía

Voz 1012 05:30 Yell la ciudad de Teruel el PSOE intentará hoy por última vez para llegar a un acuerdo con Ciudadanos y el PAR para hacerse con la Alcaldía los líderes de PSOE y Ciudadanos en Teruel Maite Pérez y Ramiro Domínguez sean citados este mediodía en un hotel de la capital pero lo harán justo después de la reunión que hay prevista en el Ayuntamiento donde se espera que Ciudadanos y PP firmen el segundo y definitivo acuerdo para que Emma Buj sea finalmente alcaldesa el PAR por su parte esperará la propuesta de los socialistas para pronunciarse aunque el aragonesista Julio Esteban era muy claro ayer al respecto

Voz 15 05:58 nosotros no podemos decir que no a esa posibilidad sobre todo después de haber visto que la alcaldesa de Teruel lo en funciones pues no han sido muy excesivamente bondadosa con esas sostenibilidad que ya portavoz del grupo municipal durante estos cuatro años

Voz 1012 06:16 para que PSOE gobernará en Teruel Ciudadanos tendría que echarse atrás y además de sumar con el PAR tendría que contar con un voto más de los concejales de Izquierda en tres minutos y medio las ocho de la mañana

