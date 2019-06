Las noticias de Castilla y León, 07:50 (12/06/2019)

buenos días nuevos avances de la comisión negociadora PP Ciudadanos para alcanzar un pacto de gobierno para la presidencia de la Junta nuevas reuniones en las Cortés después de que el Partido Popular haya aceptado las medidas de regeneración propuestas por la formación naranja está esa exigencia de no repetir en el cargo quiénes llevan más de ocho años y es que los directamente de afectados con más o menos reticencias se ponen a disposición del partido para que las negociaciones siguen adelante hice aportarán si es necesario para permitir un gobierno de derechas en los diferentes ayuntamientos afectados quién se marcha por los malos resultados electorales del veintiséis de mayo es antiguo secretario del peso en Zamora que renuncia a su acta de concejal al haber obtenido la capital los peores resultados de la historia

lamentablemente los resultados el día veintiséis de mayo hicieron que los zamoranos no confiara en nuestro proyecto ese es el motivo principal por el cual consideró que voy a poner fin a una etapa de tantos años al siendo parte de la Corporación municipal del Ayuntamiento de jamón

ya todo esto no hay que olvidar la investigación abierta por el supuesto fraude las primarias del PP de Castilla y León hace dos años y que señalan directamente Alfonso Fernández Mañueco ahora Equo anuncia que se personará en la causa su portavoz Ángel Gamazo

reunión que se produce después de que el Partido Popular de Castilla y León haya aceptado las dieciocho medidas de regeneración democrática planteadas por ciudadanos por Francisco Igea desde Castilla y León hecho que era condición sine qua non para Ciudadanos para seguir negociando aclarado este punto PP y la formación naranja han retomado las negociaciones después de anunciar hace varios días de que tenían sobre la mesa en un principio de acuerdo para gobernar la Junta tras esta reunión de las últimas horas a la que seguirán otras desde Ciudadanos hablan de navegación silenciosa prefieren en definitiva ser prudentes desde el PP hablan de satisfacción debe seguir avanzando en esta línea de momento la fecha del sábado de la constitución de los ayuntamientos pesa sobre el reloj ya había veo la vía de diálogo sigue abierta entre PP y Ciudadanos para intentar hacerse con la Junta de Castilla y León

lo cierto es que los dirigentes del PP directamente afectados por esa exigencia de Ciudadanos de no repetir en el cargo si se llevan ya ocho años aunque muestran ciertas reticencias darán un paso atrás si es necesario para permitir ese pacto de gobierno como indicaba uno de los afectados el presidente de la Diputación de Burgos César Rico

Voz 7

05:07

el partido tenemos eh piramidal el presidente regional es el que está al frente de las de las negociaciones yo creo que mi trayectoria política he dado muestra es que el Partido Popular está por encima de las personas no cuando he tenido que tomar decisiones que afectan a las personas pues las hemos tomado sin que el pulso tiemble por lo tanto será lo que tenga que ser