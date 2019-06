qué tal buenos días el dieciocho de este mes celebran las oposiciones a la Policía Local de Badajoz tras la decisión del juzgado contencioso administrativo número dos de levantar la suspensión de las oposiciones de cuarenta y siete plazas son cuatrocientos cuarenta opositores para estas pruebas según señalaba María José Solana que apuntaba que si no finaliza todo el proceso de oposición en septiembre los que aprueben no podrían entrar en la Academia para incorporarse a la Policía Local de Badajoz en el mes de diciembre la concejala en funciones de policía local sigue considerando que hubo mala fe por parte del sindicato USO espera que esas pruebas físicas se realicen el dieciocho como decimos de este mes de junio

no

en sable creo que ha sido una situación muy grave por parte del sindicato consideró que ha sido totalmente inapropiado dado que los argumentos no tenían ninguna base de hecho en el momento en que se han presentado las alegaciones que había tres días para presentarlas ha sido muy muy sólida la respuesta por parte de de juzgado porque lógicamente no había ninguna base para proceder ahora en mismas ir creemos que si es posible la publicación yo estoy intentando que Diputación pueda publicar lo antes posible porque se tiene que publicar durante cuarenta y ocho horas antes de la del inicio de de de las pruebas en torno al día dieciocho es decir esperamos que el día dieciocho se puedan celebrar las primeras pruebas las físicas en este caso son según establecen las bases las primeras que se tienen que realizar

las declaraciones realizadas ayer ISI están cerca de Talavera a las nueve y media de la mañana no se asusten porque es un simulacro de accidente aéreo va a producirse a partir de las nueve y media de la mañana asiste a este simulacro la directora general de Emergencias y Protección Civil además de los medios de seguridad sanidad rescate ir contra incendios control de tránsito aéreo y personal del servicio de la la XXIII en este simulacro participará también personal del aeropuerto de Badajoz así como medios de Protección Civil el uno uno dos de Extremadura en la Guardia Civil Policía Nacional el Ayuntamiento de bajó la Diputación Cruz Roja a Extremadura será a partir de las nueve y media de esta mañana

hay dudas con los que no te podemos ayudar pero con el diseño de tu hogar sí pide cita previa en el nuevo y que diseñan el centro comercial conquistadores de Badajoz y que ayudaremos con el diseño de dormitorios salón cocina porque estamos cerca muy cerca Betis más seny que a punto es Parra Badajoz

que esta noche ha impartido y acabo de recibir el pedido temas set has comprado también Bassets Pedro Roque hoy conduzco yo claro es el producto oficial de la selección femenina y además más sincero donará un euro por cada botella a su iniciativa siempre con ellas que apoya la igualdad de género

seguro que ganamos más hecho pero el producto oficial para brindar por los éxitos de la selección española de fútbol femenino descubra más en punto com

siete cincuenta y cuatro minutos la asociación cultural y deportiva Alcazaba organiza una serie de actividades el próximo sábado día quince entre las que destaca abraza la Alcazaba el abrazo va a tener lugar entre las diez y media y las once de la noche será unas mil doscientas cincuenta mil trescientas personas por una parte doscientos cincuenta en otro sector de la Alcazaba Víctor Gallego es el presidente de la asociación

Voz 8

04:58

que rodee totalmente la Alcazaba que es lo que mide la Alcazaba en la parte superior en la tarde se dice no mide mil doscientos cincuenta metros pues una persona por cada metro no solamente abrazarla sino vamos a iluminar la vamos a disponer de unas antorchas con un ole no va luminosas en doce a cada participante se le hará una antorcha con esa Bardal luminosa que se pondrá en el borde solamente abrazarla pues nos parecía poco es cuando decidimos y además queríamos contar con todos los colectivos es cuando decidimos qué contenido le hemos dado pues vamos a disponer de un escenario donde va a ver actuaciones de Cee las siete aproximadamente de la tarde seis siete