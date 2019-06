Las noticias de Galicia, 07:50 (12/06/2019)

esa vende en otros países te ayudamos a conseguirlo el Consorcio de la Zona Franca de Vigo lanza la tercera edición de Vía exterior si eres una pyme no lo pienses más un grupo de expertos te acompañará en el desarrollo de tu plan de internacionalización el plazo está abierto hasta el doce de julio llegará más lejos más rápido y mejor

qué tal muy buenos días alta tecnología satélites cámaras y drones para combatir los incendios forestales de las tres cuartas partes del territorio gallego están prácticamente controladas para actuar de forma inmediata Xunta y Gobierno central suman fuerzas un año más para hacer frente al fuego y para hacer frente a la sequía la Xunta elabora una ley que dejará en manos de los concellos parte de las tareas que son competencia de la Administración autonómica es miércoles doce de junio y la selectividad hoy empiezan los exámenes como el tiempo no es igual en todo el territorio en Galicia toca primavera Pablo Calviño buenos días buenos días

te Ice patrocina la ronda de temperaturas sales en A Coruña tenemos a estas horas doce grados once en Ferrol el luego nubes y claros y siete grados en Ourense también nubes y claros y siete grados prácticamente despejada en Pontevedra tenemos diez grados nueve en Vilagarcía Vigo bastante despejado doce grados cielos despejados en Santiago ocho grados

lo importante es que el Estado no actúe porque cuando estás dado actúa es porque hay una cuestión de una gravedad porque como dice el principio quién tiene las competencias es autónoma lo que hace el Estado es la cooperación corresponsable delito de ayudar no

la oposición considera que la Xunta no ha hecho los deberes escuchamos a Luis Barà del Benega Patricia del peso

es competencia da Xunta que pasa es que ustedes no oficiaron la planificación necesaria porque esta ley también Dick hay que hacer un Plan Xeral Galego de abastecimiento es un Plan Xeral Galego de saneamiento on de Estado o Plan Galego de saneamiento o ustedes pagas cazas empezando por lo Tellado

precisamos que tomen decisiones estas decisiones IMO so tras ir a por qué no Consello da Xunta de marzo de dos mil Deza hoy acto Falset una ley de medidas ante eventos de seca hay otras situaciones excepcionales estamos avalar de marzo de dos mil diez

entonces en la política pendientes de los pactos Feijóo insiste en que gobierne la lista más votada tras el no que le ha dado Gonzalo Caballero aquí en la SER el presidente de la Xunta dice que añora los tiempos de Felipe González

el único que objetivo popular no moverme en ningún sitio a pesar de que gane las elecciones municipales y si esto es no va a propósito de nuevo Partido socialista en Galicia esto de Máis bello Máis anticuado que nunca en mi opinión Maiza irrespetuoso que o Partido Socialista cuando respetaba realistas máis votadas o Partido Socialista Felipe

que el PP tendrá que buscarse otro aliado si quiere retener la Diputación de Ourense y ese no es otro que la democracia ourensana de Pérez Jakome que ojo se deja querer por todos

esto se consigue venda Cidade en una faena de legal todo está justificado queremos que os fundamentales la alcaldía de Orense para sacar esta Cidade he después obviamente también a funcionar también la Diputación pero está claro que para la democracia insana a prioridades siempre fue eh

bien mare Ali G hoy entre Mariló Cándido y José Manuel Sande el senador por designación autonómica y hoy toca selectividad para más de once mil jóvenes gallegos

a partir de las nueve de la mañana cerca de once mil cuatrocientos estudiantes se enfrentan a la prueba más decisiva que han pasado hasta el momento ya han sido repartidos los exámenes por los veintinueve centros en los que se celebra la selectividad y aunque suene a tópico lo importante es la tranquilidad Celso Rodríguez es el presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia

no es la más dura pueblos tendrán que os llamo con lo que no se no se vio algún tipo