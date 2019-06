Las noticias de la Comunitat Valenciana, 07:50 (12/06/2019)

No hay resultados

Voz 1 00:00 Comunitat Valenciana Juan

Voz 2 00:08 buenos días tiempo en el auto te ofrece el tiempo fresco

Voz 1217 00:13 hora entre catorce dieciséis grados en Castellón en Elche en Valencia en Alicante al mediodía entre veinte y veinticinco grados se moverán las máximas en toda la Comunitat poco más

Voz 1217 00:44 no sé ustedes a mí me recuerda mucho al momento en que Elliot el niño protagonista de la película E T llora ante la planta que languidece y muere en una maceta en este caso no ST es el Pacto del Botánico dos el que descansa sobre la camilla más muerto que vivo a estas horas morirá el marciano habrá giro de guión grito y sonrisa de Elliot mientras la flor se revitaliza revisó cola que de Yemen Valencià sonará finalmente la sintonía del show de Benny Hill mientras sus señorías a velocidad rápida corren y gesticula han por los pasillos de Corts veremos a esta hora insisto el Pacto del Botánico dos casi que no mantiene las constantes vitales Ana Durán buenos días menos días Juan Minuto y resultado Ana pues las premisas

Voz 0131 01:28 saben eran primero el que luego el cómo y más tarde el quién el que ese aclaró en ese acuerdo programático pero en el cómo Nos hemos quedado sin que el quién se haya dicho nada aún doce consellerías eso está claro pero Unidas Podem a quién le toca la de Vivienda quiere asumir también las competencias de cambio climático Compromís se resiste a soltar doce días después de comenzar la negociación y a horas del debate en Les Corts para votar la candidatura de Ximo Puig Unidos Podemos no garantiza que sus ocho diputados vayan a votar al presidente y la negociación continua hasta las diez de la mañana

Voz 1217 02:01 que son casi como las diez últimas hasta el rabo todo esto lo dice el dicho la intención es exprimir la negociación al máximo a ver si al final si Ximo Puig la dejó claro anoche

Voz 5 02:12 vaya acera yo que empaquetado que es demás presentar un discurso de investidura que intente donar respuesta que está acordar que es el que a partir de ahí el Reus derechos de una libertad depende la decisión que corresponda en cuanto volcadas yo creo que ya una posición clara estaban en sean a favor de progres que total Mona de Félix Faure sufismo siga posible

Voz 1217 02:41 no pues cabe otra posibilidad

Voz 0131 02:44 sí que si no hay acuerdo que garantice su investidura y una vez haya hecho su discurso Puche el pleno se retrase hasta mañana hay veinticuatro horas de máximo de oxígeno para apurar todavía más esa negociación el receso lo tendrá que decidir el president de Les Corts Enric Morera de Compromís para posponer ese debate y la votación de los grupos a la candidatura

Voz 6 03:04 un millar de invita a que escuches la firma de Bernardo Guzmán

Voz 0286 03:08 ustedes cómo calificarían a un estudiante o un operario que tiene cuarenta y cinco días sí si mes y medio para prepararse el examen el trabajo más importante de su vida y cuando llega la hora de la verdad no ha cumplido con su obligación a mí me parecería cuanto menos vergonzoso pues bien eso es lo que han hecho al menos hasta esta hora de la mañana cuando faltan sólo dos para que empiece la sesión de investidura en Les Corts los tres partidos que aspiran a reeditar el botánico PSB Compromís y Podemos eso sí cada uno con su porcentaje de responsabilidad sí que han conseguido algo dinamitar buena parte de la ilusión de sus votantes de la izquierda valenciana que contente ilusión acogió hace ahora cuatro años el acuerdo que acabó con veinte años de gobiernos del PP

Voz 0131 05:31 qué vemos a esta hora del crimen ayer en Xàtiva de una mujer embarazada pues que la policía sigue investigando lo ocurrido su pareja cuando llegó a casa la encontró encontró el cadáver de esta mujer embarazada de seis meses en la cama el hombre estuvo presente en la casa mientras la policía científica trabajaba todas las hipótesis están abiertas en Xàtiva hoy es día de luto

Voz 1217 05:49 no hay detenidos más claro está el caso de Beatriz la mujer de veintinueve años asesinada según todos los indicios por su pareja de cuarenta y nueve que luego se quitó la vida ayer se guardaron minutos de silencio en muchos lugares pero nos vamos a quedar con el minuto de silencio en la puerta de Les Corts ensombrecido por la actitud de los ultras de Vox disconformes con el lema de la pancarta Les Corts contra la violencia machista se arrancaron con esto que dice Ana Vega es la puerta la portavoz parlamentaria de los ultras

Voz 0427 06:17 vamos a exigir que se hagan minutos de silencio también cuando haya violencia sobre hombres niños ancianos sobre cualquier persona pretendemos la derogación de la ley de violencia de género para sustituirla por una ley de violencia de ámbito intrafamiliar

Voz 1217 06:30 The Box encontró respuesta inmediata

Voz 0131 06:33 por ejemplo de la socialista Carmen Martínez indignada recordaba que en mil mujeres muertas desde dos mil tres dan idea de que el problema de la violencia machista existe y que no se puede comparar con otros tipos de violencia incluso antes de las lamentables declaraciones de la de Vox en su intervención después del minuto de silencio la vicepresidenta en funciones Mónica Oltra ya dejaba claro eso mismo Amber

Voz 11 06:54 Driss ya son mil Danes asesinados a nuestro país desde que se contabilizan en dos mil tres la Smart espera asesinato más Comunidad Valenciana

Voz 2 07:09 ya lleva el verano piscina terraza

Voz 17 08:05 Juan Ríos Juan Vida Buena Vista está despensa Mencey este la primera parábola fin sal última siempre estaré al tengo costal siempre tengo a la Generalitat Toché

Voz 18 08:25 no la misión no lugar votos

Voz 19 08:30 Bush

Voz 20 08:45 bombo un piso flores bombones flores

Voz 7 08:48 bombones por si es alérgica a la sueca

Voz 1217 09:06 vicios Oficiales Citroën de la Comunidad Valenciana

