qué tal buenos días han bajado las temperaturas esta mañana pero a mediodía suben un par de grados máximas hoy debe De5 con cielos despejados y mucho sol Vox advierte de que no se va a conformar con segundos niveles en el Gobierno de la Comunidad lo acabamos de contar en las en el entorno de Abascal asegura que quieren lo mismo que los demás en referencia a los posibles acuerdos a los que llegue el PP conciudadanos de momento el PP se ha comprometido a permitir que la ultraderecha entre el Gobierno de la Comunidad aunque fuentes del partido de Ayuso aclaran que no sería el frente de ninguna consejería sino en escalones inferiores o en algún ente público regional esa fórmula es la que ahora mismo no convence a Vox pero sí puede convencer a ciudadanos Ignacio Aguado en la SER La ventanal