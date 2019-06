Las noticias de la Comunitat Valenciana, 10:02 (12/06/2019)

dos días Ana todavía no ha comenzado el pleno en estos momentos

está hilvanado y ahora pues habrá que cerrar es el el el pespuntes más fino pero pero yo creo que la las conversaciones marchan a buen ritmo y que vamos a tener un buen gobierno un gobierno Un buen gobierno para los barcos yo no soy valencianas para que la política siga siendo una herramienta útil en sus vidas

ese acuerdo contemplaría además una vicepresidencia Segunda para Unidas Podemos que sería de carácter ecológico y en cuanto al tiempo para las próximas horas vamos a continuar hoy con cielo despejado las temperaturas máximas algo más altas que ayer aunque no llegaremos a los veinticinco grados

Voz 4

01:41

este verano quería ir a vale pero Galí va a estar siempre ahí en cambio el primo segundo del pueblo no renuncia a sus vacaciones por nostalgia lo haces para ahorrar venga diré ahorra hasta un sesenta por ciento de tu seguro de coche gana un smartphone de última generación no calcula tu consulta condiciones en seguros punto es Si nos entiende no es directo