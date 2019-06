Las noticias de Aragón, 10:02 (12/06/2019)

alegría no da por perdido el bastón de mando del Ayuntamiento insiste en que sólo hay dos alternativas un gobierno estable de PSOE Ciudadanos o uno condicionado por la ultraderecha Pilar Alegría subraya que acordó ayer con la candidata de Ciudadanos seguir negociando hasta el sábado pero por el momento no hay fecha para el próximo encuentro

Voz 4

00:28

no de momento no de momento ayer como digo quedamos no instamos a seguir hablando incluso a tener una próxima reunión pero es verdad que no que no establecimos una hora hundía concreta