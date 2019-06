el sábado se constituyen los ayuntamientos las negociaciones en Madrid no están cerradas Ciudadanos no descarta todavía la posibilidad de que sea Begoña Villacís la nueva alcaldesa aunque el Partido Popular y lo acaba de decir también el propio Almeida insiste en que no es negociable Carolina Gómez buenos días

Voz 2

01:22

no es negociable lo dejó además ayer clarísimo el presidente nacional del Partido Popular Pablo Casado que no es negociable pero supongo también que los madrileños son conscientes de que no es negociable con los votos que dieron el veintiséis de mayo a cada uno de los partidos y por eso digo que no puede ser que una ambición personal pueda frustrar ese cambio de gobierno que los madrileños reclamaron mayoritariamente