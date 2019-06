Escucha las noticias de las 11:00 (12/06/2019)

son las diez en Canarias esta mañana con Antonio Martín Antoni muy buenos días buenos días Toni la ministra de Hacienda en funciones acaba de intentar explicar en Sevilla en qué consiste la fórmula de gobierno de cooperación en la que están trabajando el PSOE y Podemos dice que se basa en que haya diferentes perfiles políticos en el Ejecutivo que no tienen por qué ser miembros de un partido diferente al PSOE María Jesús Montero

no tiene que ser un gobierno que sea capaz de acoger en Hoy no necesariamente en su interior pero acoger otras sensibilidades política que van a ser necesarias para apoyar la investidura y los proyectos de gobierno que den estabilidad en el futuro también a la labor del Ejecutivo yo creo que son lo importante más allá del nombre de como finalmente se configure el Ejecutivo por lo vemos

Voz 3

01:04

a unos días las abogadas acusan a la fiscalía de retorcer el Código Penal para acusar por rebelión marinas Roig letrada de Jordi cursar negaba que el uno de octubre de ese violencia colgar de New de Carme Forcadell dice que se juzga a la ex presidenta del Parlament por ser quién es no por lo que ha hecho