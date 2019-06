Las noticias de Canarias, 10:02 (12/06/2019)

siete personas entre ellas tres médicos un farmacéutico y dos empresarios han sido detenidas en Tenerife por los supuestos delitos de estafa al Servicio Canario de la Salud falsedad documental contra la salud pública y pertenencia a banda criminal la estafa supera los dos millones de euros y la operación de la Guardia Civil se inició después de que en dos mil catorce Se detectase que una farmacia de la capital tinerfeña dispensaba un grupo de fármacos de alto coste y la mayoría prescritos por el mismo médico el cual ejercía en un centro de salud de Geneto y luego en San Benito ambos en el municipio de San Cristóbal de La Laguna y además cuatro vuelos han tenido que ser desviados durante la mañana de este miércoles a al aeropuerto Tenerife Sur desde Tenerife Norte por la presencia de niebla en la cabecera de pista del aeródromo de Los Rodeos mientras después de que el Ministerio de Trabajo haya dejado en manos de las empresas la posibilidad de decidir si contabiliza o no como parte de la jornada laboral de sus trabajadores las pausas para tomar un café comer un bocadillo o fumar un cigarrillo los sindicatos en Canarias han querido hacer sus precisiones Esther Martín de Comisiones Obreras asegura que esa decisión depende del convenio colectivo y además afirma que esos supuestos parones muchas veces no son de descanso

Voz 2

01:16

en muchas ocasiones el el parón para para el el bocadillo tal y como lo refleja el Estatuto de los Trabajadores se considera tiempo de trabajo efectivo y por lo tanto no no tiene porque haber ningún tipo de paro en en el registro la jornada no obstante esto es una prueba más de lo que veníamos es recalcando de Comisiones Obreras que era que el Ejecutivo central se había precipitado además esta medida había quedado descafeinada porque no era lo que había negociado con los agentes sociales y en esta misma línea pues el pasado catorce de mayo