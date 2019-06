Las noticias de Galicia, 11:02 (12/06/2019)

Voz 2

00:20

nosotros en la investidura del sábado Nos vamos a votar a nosotros mismos ya esto es totalmente seguro sea todos los los siete Concellers democracia en sana van a votar a democracia a Gonzalo Pérez Jakome como candidato alcalde con lo cual nosotros esperamos que se sumen los suficientes para tener mayores luto porque sino que como sabéis la lista más votada es el PSOE saldría ganando de forma automática así que nosotros esperamos llegar a un acuerdo antes de este ah no sabemos todavía la hora porque no no todavía no sé qué no convocaron el pleno