Voz 0998

00:48

si no sé como Barón Rojo por lo menos dos mil actuaciones si no nos tener más además e a muchos años celebrando a cincuenta por año más o menos de tampoco es una medida descabellada que vosotros y locales de ensayo cuanto y podéis haber gastado en el Dinamo afortunadamente local nuestro desde los económicos ante notario ha sido una excesiva inversión en ello aparte los bares de almacén con lo cual les de una doble buenos ha grabado un disco en en el Abbey Road que esto es la paz y rostros pitos para grabar un disco no prácticamente Navy Rowe con mucha que estudie Estefanía otros robos a nosotros hemos grabado en Londres pero no en Road pero no muy lejos no extraño al lado de cuarenta años claro que cualquiera que os he visto indirecto conocer de la energía que quita es de lo que queráis encima esto cuanto en en ser humano normal un año vuestro cuánto es el humano normal un año nuestro porque nosotros de la energía que hay en la escenario lo que desprende es seis muchos dejáis a piel ahí bueno es que cualquier banda de rock que se precie