Escucha las noticias de las 13:00 (12/06/2019)

es la una mediodía en Canarias PSOE y Podemos explican de modo distinto lo que son Gobierno de cooperación esa fórmula en la que aseguran que están trabajando después de la reunión de ayer entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias la formación morada pone como ejemplo el futuro Gobierno en Valencia que va a presidir el PSOE pero en el que Podemos va a tener una vicepresidencia los socialistas matizan que cooperar es colaborar pero no necesariamente estar juntos en el Ejecutivo explicaciones hace unos minutos de Noelia Vera de la portavoz del Gobierno en funciones Isabel Celaá

para nosotros un gobierno de cooperación es lo que acabamos de conocer qué ha pasado en la Comunidad Valenciana un gobierno de coalición entre fuerzas progresistas que quieren poner la vida de la gente en el centro la reversión de los dos cortes en los recortes y el avance en justicia social no

pues yo creo que para no hacer más pelo sociedades lenguaje todos sabemos en qué consiste la conspiración el salario mínimo interprofesional es un ejemplo entre otros muchos hemos cooperado el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español con Unidas Podemos

la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal plantea que las políticas activas de empleo son insuficientes la mantiene por tanto la línea de sus últimos análisis en los que por ejemplo ya consideraba que las subvenciones no estaban bien evaluadas y sugiere que esas políticas se ajusten a las demandas de las empresas amplía Rafa Bernardo

Blair dice que el sistema es complejo atomizado desigual según las comunidades y carente de mecanismos de trazabilidad y evaluación suficientes hasta el punto de que no se puede cuantificar exactamente el gasto en políticas activas de empleo está calculan entre seis mil cien y seis mil quinientos millones al año por territorios los más eficientes en políticas activas son Asturias Aragón y Cataluña y los que tienen peor desempeño Andalucía y Castilla La Mancha entre las propuestas de mejora la irá recomienda poner en marcha mecanismos de evaluación sistemáticos por servicios y colectivos ajustar las políticas a las demandas de las empresas recompensar al personal de las oficinas de empleo que presenten mejores cifras de colocación de parados y más coordinación entre los distintos niveles administrativos

en el exterior el principal favorito a suceder a Theresa May al frente del Reino Unido Boris Johnson está presentando su candidatura en estos momentos insiste en que su plan pasa por salir de la Unión Europea el treinta y uno de octubre aunque un nuevo documento Un documento filtrado del propio Gobierno británico del que hoy se hace con la prensa detalla que ese país no está preparado para asumir esa salida en esa misma fecha informa desde Londres Daniel Postigo

Boris Johnson acaba de presentar su candidatura como líder conservador y primer ministro lo ha hecho acompañado de hombres importantes del Gobierno como el ministro del Brexit Stephen Barkley el abogado general Geoffrey Cox Johnson ha reiterado su determinación de sacar el país de la Unión Europea cono sin acuerdo al próximo treinta y uno de octubre para ello cree que es esencial preparar al país para el Brexit sin acuerdo para que el resto de países europeos vean su determinación para encontrar una salida su prioridad no obstante será llegar a un acuerdo de libre comercio como el que tiene Bruselas con Canadá Johnson ha basado su discurso en su experiencia de ocho años como alcalde de Londres su candidatura coincide con un estudio que advierte del peligro para la economía británica de un Brexit sino

sí y miedo a que se les llame por un nombre que ya no es el suyo a que se les falte al respeto o a tener que visibilizar se como personas trans en la consulta casi un setenta por ciento de los encuestados de entre catorce y sesenta y un años considera que el personal sanitario les ha discriminado alguna vez el mismo porcentaje que dice que nunca ha hablado sobre VIH u otras enfermedades de transmisión sexual con su médico de cabecera o con su especialista también son entorno al setenta por ciento quienes creen que la formación médica para ver a las personas trans es baja o muy baja algo que deriva en tres de cada diez casos en que este colectivo no vaya prácticamente nunca a consulta por sentirse dicen muy incómodos esta Federación ha presentado la campaña manual de instrucciones en la que piden un nuevo marco legal para que por ejemplo un hombre Trans no tenga que atravesar todo tipo de trabas administrativas para conseguir una cita