Nuevo grade de

pues bien en estos días en los que seguro muchos estudiantes perdían universitarios están bueno pues matriculando se para cursar sus estudios universitarios en los próximos años bueno será promocionar los grados con los que cuenta nuestra universidad la Universidad de Castilla La Mancha y en concreto un nuevo grado en Geografía Desarrollo Territorial is sostenibilidad que se va a poder cursar en este próximo año académico así que esta mañana vamos a saludar a Ángel Raúl Ruiz que es el director del departamento de este grado qué tal muy buenos días buenas buenos días bueno decíamos que precisamente en este día se ha presentado este nuevo grado vamos a si le parece un poquito hacer historia porque la verdad es que ha pasado por diferentes avatares el grado de Geografía llegó a hablarse incluso de desaparecer o dado el el poco número no de de estudiantes que que lo cursaba estamos un poquito de historia y cómo nace este nuevo grado

bueno este este grado nace de la necesidad de adaptar los tradicionales estudios de Geografía a uno completamente nuevo basado en un enfoque mucho más practico y mucho más aplicado entonces ante la bajada puntual de de alumnos que se tuvieron hace unos unos años pues digamos que nos hemos visto en la necesidad de replantear la necesidad de los estudios de Geografía hay del territorio en una comunidad como una de Castilla La Mancha que con sus ochenta mil kilómetros cuadrados pues presenta importantes desajustes territoriales pero también se presenta importantes oportunidades para el desarrollo territorial una vez que se pueda valorizar tanto sus recursos naturales culturales y patrimoniales por lo tanto yo pienso que Castilla La Mancha no puede ser la única región en España que no tenga estudios territoriales tiene la geografía hay pro tanto vimos la oportunidad de replantear el enfoque que hasta ese momento tiene un enfoque mucho más aplicado también en consonancia con las nuevas propuestas de estudios de grado que que en los últimos años el año pasado es empezaron a funcionar en España concretamente en Cataluña en la Autónoma de Barcelona y en la Rovira i Virgili Tarragona por tanto es un nuevo grado que es completamente nuevo tienen una un nuevo enfoque metodológico mucho más aplicado mucho más práctico y sobre todo mucho más estratégico respondiendo esté casado los intereses regionales

los universitarios Si las familias lo que lo que primero decimos es no qué salidas tiene esta este nuevo grado no que que vas a cursar y en este sentido bueno pues parece que si no que dado como estaba comentando el desarrollo de nuestro territorio de nuestra región sí que tendría importantes salidas