Nuevo grado de Geografía, Desarrollo Territorial y Sostenibilidad de la UCLM

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1470 00:00 parece en estos días en los que seguro muchos estudiantes pelean universitarios está bueno pues matriculando se para cursar sus estudios universitarios en los próximos años bueno será promocionar los grados con los que cuenta nuestra universidad la Universidad de Castilla La Mancha hay en concreto un nuevo grado en Geografía Desarrollo Territorial is sostenibilidad que se va a poder cursar en este próximo año académico así que esta mañana vamos a saludar a Ángel Raúl Ruiz que es el director del departamento de este grado qué tal muy buenos días buenas buenos amigos bueno decíamos que precisamente en este día se ha presentado este nuevo grado vamos a si le parece un poquito hacer historia porque la verdad es que ha pasado por diferentes avatares el grado de geografía llegó a hablarse incluso de desaparecer o

Voz 1 00:51 yo he dado el el poco número no de

Voz 1470 00:53 o de estudiantes que que lo cursaba vemos un poquito de historia y cómo nace este nuevo grado

Voz 2 00:59 bueno este este grado nace de la necesidad de adaptar los tradicionales estudios de Geografía a uno completamente nuevo basado en un enfoque mucho más practico y mucho más aplicado entonces ante la bajada puntual de de alumnos que se tuvieron hace unos unos años pues digamos que nos hemos visto en la necesidad de replantear la necesidad de los estudios de Geografía hay del territorio en una comunidad como una de Castilla La Mancha que con sus ochenta mil kilómetros cuadrados pues presenta importantes desajustes territoriales pero también presenta importantes oportunidades para el desarrollo territorial una vez que se pueda al valorizar tanto sus recursos naturales culturales y patrimoniales por lo tanto yo pienso que Castilla La Mancha no puede ser la única región en España que no tenga estudios territorial la geografía hay por lo tanto vimos la oportunidad de replantear el enfoque que hasta ese momento tienen la geografía un enfoque mucho más aplicado también en consonancia con las nuevas propuestas de estudios de grado que que en los últimos años el año pasado es empezaron a funcionar en España concretamente en Cataluña en la Autónoma de Barcelona y en la Rovira i Virgili Tarragona por tanto es un nuevo grado que es completamente nuevo tienen una un nuevo enfoque metodológico mucho más aplicado mucho más práctico y sobre todo mucho más estratégico respondiendo esté casado los intereses regionales

Voz 1470 02:24 en los universitarios Si las familias lo que lo que primero decimos es no qué salidas tiene esta este nuevo grado no que que va a cursar y en este sentido bueno pues parece que si no que dado como estaba comentando el desarrollo de nuestro territorio de nuestra región sí que tendría importantes salidas

Voz 2 02:44 así es porque nosotros contamos con un colegio profesional el Colegio Profesional de geógrafos que establece una serie de profesiones donde cada cada grado digamos que responde a esos perfiles nosotros lo que hemos hecho reorientar sus perfiles y en general nosotros podemos contar hasta con cinco grandes grupos de profesionales a la tradicional de la sociedad del conocimiento es decir personas que quieran ser profesores de Secundaria y a todos los niveles se unen otros cuatro perfiles más que yo creo que son bastante interesante como por ejemplo un perfil muy solicitado actualmente es de la tecnología de información geográfica tenemos formación en todo lo que la elaboración de base de datos interpretación espacial de indicadores estudio de marketing incluso estudios electorales en el sentido de que hasta partidos políticos encargan donde le vota la gente en qué barrio el viento de esos hace con mapas nosotros enseñamos hace son mapas mediante tecnologías aparte de las tecnologías de la información geográfica está integrada puesta absolutamente por el desarrollo territorial en la formación de Agentes de Desarrollo Local desarrollo territorial que tengan competencia como con el patrimonio cultural en la cooperación ciudadana en la participación ciudadana en el fomento del turismo también como agentes de turismo y desarrollo local y también tenemos el tema de la planificación territorial urbana en el sentido de que los espacios urbanos se tienen que planifica se tiene que velar por la movilidad por los equipamientos pues la vivienda y en último lugar tenemos la salida medioambiental en el sentido de que se llama geografía de sostenibilidad medio ambiente todo lo que son los técnicos de evaluación de impacto ambiental todos los técnico que se encarga de desarrollar la agenda unos locales meteorología o la gestión de espacios naturales tienen cabida en este en este nuevo grado entonces entre preocupado pero confeccionar un plan de estudios que tenga ese carácter práctico mediante la elaboración de también de trabajos proyectó cuáles que pongan al alumno realmente sobre el campo para solucionar los importantes problemas para reactivar aquel patrimonio que se encuentre digamos sin Valoriza viendo cómo comen

Voz 1470 04:57 yo al principio estamos en la época en la que los estudiantes acaban de pasar la Eva aulas selectividad hace las revisiones aquellos que se les haya quedado pendiente tendrán una nueva oportunidad pero bueno ya estamos pensando en esas carreras que cursar el próximo año en este sentido que previsión hay de cuántos alumnos podría contar este nuevo grado para arrancar

Voz 2 05:17 pues no lo sabemos porque no se nos está llegando bastantes requerimientos de información de de personas que que están trabajando en otros ámbitos y le interesa al mundo sostenibilidad y también de alumnos que que preguntan si se va a poner en marcha o no lo digo porque eh nuestro agrado recibió la verificación final del Ministerio de la agencia ACN hace unos días y una vez que ya sea recibido por supuesto se va a poner en funcionamiento entonces es difícil estimar porque hemos puesto una preinscripción que empieza creo que mañana o pasado mañana bueno una vez que tengamos eso resultado en la petición podemos estimular esté estipular cuántos alumnos podríamos tener pero al ser una cosa tan novedosa desde el punto de vista metodológico y ese enfoque ambiental y territorial integral que queremos dar en realidad nosotros somos optimistas sobre el número de alumnos que podemos recibir

Voz 3 06:09 pero no podemos decir cuanto podamos tener enorme no sabemos decir la nota de corte no que se exige en este caso

Voz 4 06:17 bueno no se nota de corte no hay una innata de corte no hay notas Itziar nuevo

Voz 1470 06:22 no claro

Voz 2 06:25 más libre y entonces bueno pues en ese sentido pues animar a la sociedad castellano manchega primero a reconocer que hay un grado que forma a profesionales que se sensibilizarán que se identifican el que podemos desarrollar por nosotros mismos e imponerles en conocimiento de la sociedad que tienen un grado que para persona sensibilizada sobre los territorios en los que viven yo creo que bastante interesante desde el punto de estratégico político y a todos los niveles bajo un prisma que es el de la sostenibilidad como marcan las distintas agendas europeas y la Unión Europea

Voz 1470 06:58 este nuevo grado Se sigue impartiendo en la Facultad de Letras como se impartía de geografía

Voz 2 07:03 claro sí me imparte en la Facultad San en la facultad de Letras y también bate la participación de asignaturas de Historia del Arte de historia porque porque nosotros lo que buscamos es la revalorización del patrimonio patrimonio histórico y hay un patrimonio artístico en ese caso los compañeros de los departamentos también me van a echar una mano incluso el Departamento de Filosofía con asignaturas asociadas a la ética a la globalización y la responsabilidad social del mundo en el que vivimos por lo tanto su grado multidisciplinar un grado que fragmento recoge los enfoques actuales

Voz 1470 07:36 bueno la verdad es que suena muy bien y como comentábamos pues se nos antoja con bastantes salidas profesionales esta nueva titulación así que vamos a hacer pues ese llamamiento o no para que se interesen por este grado de geografía de todas formas a través de la página web de la universidad también ahí pueden interesarse aquellas familias aquellos alumnos que bueno pues le el hemos despertado de esa curiosidad por cursar estos estudios y que en todo caso también luego se celebra una jornada de puertas abiertas y se ha celebrado ya no para informar a las familias que también contarán con con esa valiosa información

Voz 2 08:12 si hay un conjunto de actividades que la Universidad organiza en donde cada departamento da conocer nosotros ya lo denunciamos hace tiempo lo que pasa es que al no recibir todavía la verificación pues digamos que toda la promoción no podíamos desarrollar la cien por cien porque estábamos pendientes de esa verificación una vez que ya lo tenemos y eso es algo que está totalmente disponible que yo creo que es una buena oportunidad para la sociedad castellanomanchega en general

Voz 1470 08:36 pues muy bien esperemos que funcione fenomenal tiene que en unos años vamos a hablar ya de la primera promoción de los nuevos graduados muchísimas gracias por atendernos a llamada Ángel