Las noticias de Andalucía, 16:03 (12/06/2019)

buenas tardes el pleno de debate de totalidad comienza con la principal incógnita sin resolver saber si Vox retirará finalmente su enmienda de totalidad a este puesto puede hacerlo hasta un instante antes de la votación que podría producirse entorno a las diez de la noche el pleno comienza con la defensa del proyecto de presupuestos por parte del consejero de Hacienda Juan Bravo por tiempo ilimitado después los tres grupos que han pedido la devolución del proyecto al Gobierno defenderán sus enmiendas de mayor a menor esto es será el grupo socialista el primero en defender su enmienda después lo hará adelante Andalucía en último lugar Vox que también podrá anunciar durante su intervención si deja pasar los primeros presupuestos no socialistas de la historia o tumbar este primer proyecto de gobierno de PP y Ciudadanos que quedaría seriamente tocado el consejero de Hacienda se encuentra ya en su escaño ha posado junto al vicepresidente Juan Marín para los fotógrafos también hay máxima expectación con los diputados de Vox aún faltan diputados por ocupar sus escaños hasta que no lo hagan todos no comenzará este pleno cuya hora estaba fijada a las cuatro de la tarde