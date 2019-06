Las noticias de Cantabria, 16:03 (12/06/2019)

han ido al presunto autor del homicidio que tuvo lugar en agosto de dos mil dieciocho en la calle Barcelona de Santander la víctima un hombre de treinta y nueve años falleció tras recibir una puñalada en el pecho en una pelea a las puertas de un conocido after situado en esa zona de Puertochico de la capital la detención de una persona por estos hechos se ha conocido hoy en una operación denominada Vendetta que ha sido llevada a cabo por el Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santander y en ella han participado efectivos de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid de la superior de Policía también de la capital madrileña en la jornada de mañana las autoridades darán más detalles acerca del operativo a esta tarde en una hora reunión decisiva en Madrid para desbloquear el pacto de gobierno autonómico entre PSOE y PRC encuentro de José María Mazón y el secretario de Organización socialista José Luis Ábalos para cerrar el documento que los regionalistas exigen al Estado con las reivindicaciones de la Comunidad sobre todo en materia ferroviaria económica industrial Miguel Ángel Revilla decía esta mañana que el documento es importante no sólo para volver a reeditar el pacto del bipartito sino para que Pedro Sánchez se garantice el apoyo de Mazón a la investidura

pero que hasta que eso no lo tengan seguro pues no hay nada seguro tampoco en que podamos avanzar en llantos cosas se negociaría pero el apoyo de nuestro diputado de oros para la investidura de Pedro Sánchez también ese negociaría el pacto de gobierno con el PSOE en Cantabria que no es exagerado que no es