Las noticias de Canarias, 15:03 (12/06/2019)

Comisiones Obreras plantea dudas sobre el planteamiento de inspección de trabajo respecto a contabilizar o no los minutos dedicados a comer durante la jornada laboral o hablar por teléfono o desde el sindicato consideran que ese tiempo no tiene porqué descontarse de la jornada de trabajo pero advierten que la decisión estará sujeta al convenio suscrito entre empleados y la empresa estar martes

Voz 2

01:11

en muchas ocasiones el el parón para para el el bocadillo tal y como lo refleja el Estatuto de los Trabajadores se considera tiempo de trabajo efectivo y por lo tanto no no tiene porque haber ningún tipo de paro en en el registro la jornada no obstante he esto es una prueba más de lo que veníamos recalcando de Comisiones Obreras que era que el Ejecutivo central se había precipitado además esta medida había quedado descafeinada porque no era lo que se había negociado con los agentes sociales y en esta misma línea pues el pasado catorce de mayo