Las noticias de Castilla y León, 16:03 (12/06/2019)

todavía las empresas están bastante dejadez plumas ante falta de respeto a la parte social pone sobre todo lo que no está asistiendo la colectiva es imposición de Almuzara las herramientas muchas de las empresas estará haciendo lo que bien veíamos que ha pasado esto sucediendo porque no se está haciendo llegar algunos trabajadores en el día a día en el que en firmar semanalmente en las horas que la empresa pone aunque luego hagan más horas por lo tanto vemos que la mayor preocupación para nosotros es ya está faltando sobre todo la negociación colectiva el consenso con los trabajadores y una vez más la imposición de la ilegalidad en el cual está obligando a firmar deje esos horarios son los reales

Voz 4

01:58

no obstante es que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como por fin tiene su seguro de coche Mapfre con muchas ventajas para tu familia y además cuenta con centros de servicios exclusivos y un ahorro de hasta un cuarenta por ciento consulta condiciones en el punto tres Islamiya necesita un seguro de coche de verdad