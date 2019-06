Escucha las noticias de las 17:00 (12/06/2019)

esto declara el exconseller Jordi Turull y a partir de aquí es cómo se actuó no cómo se explica que pretendíamos ni todos estos insisto relatos que se pretenden introducir

los repartidores no son autónomos dice el juez sino trabajadores porque estaban plenamente integrados en el ámbito de organización y dirección de la compañía y los intentos de la empresa por aparentar que eran libres para elegir sus horarios a rechazar pedidos no se corresponden con la realidad señala la sentencia por eso condena a la empresa a readmitir a nueve de ellos pagándoles los salarios pendientes más distintas cantidades por vacaciones más seis mil doscientos cincuenta y uno euros a cada uno por vulneración de los derechos fundamentales al haberse producido los despidos por unas reivindicaciones laborales al décimo trabajador nos el R admite porque se dio de baja voluntariamente no fue despedido la sentencia puede ser recurrida