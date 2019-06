Las noticias de Andalucía, 17:03 (12/06/2019)

buenas tardes el consejero de Hacienda sigue defendiendo lo hace desde casi una hora su proyecto de presupuestos para el que aún se desconoce si seguirán a partir de esta tarde su trámite parlamentario os serán tumbados por los sesenta y tres votos de PSOE adelante Andalucía hoy Vox que son los que sumarán las tres enmiendas de totalidad si antes de la votación Vox no retira la suya quizá por eso el consejero Juan Bravo perdón está haciendo guiños a todos los grupos para que apoyen estas cuentas porque hasta el dieciocho de julio hay margen para el consenso y el Gobierno pondrá todo de su parte de dicho Bravo para dialogar por encima de las diferencias ideológicas entre partidos un gobierno que ha recordado el consejero está sostenido por Vox

Moreno en el Foro del diario El Economista ha dicho que el presupuesto no es un arma arrojadiza ni debe ser un elemento de disputa política

Voz 3

01:24

el presupuesto no pueden ser un elemento de disputa política no pueden ser ni deben serlo nunca si los andaluces ocho millones y medio de andaluces no podemos quedar atrapado en una disputa política ajena a los intereses pero