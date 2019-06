Las noticias de la Comunitat Valenciana, 17:03 (12/06/2019)

Voz 1590

00:17

también se desestima la demanda contra Luis Lobón por ser quien suscribió el contrato de adquisición de Valmor en la en representación de la Generalitat el juicio se celebró tras la reclamación de reintegro instada por la Generalitat a través de la empresa pública Circuito del Motor por la compra de Valmor Sports por un euro y la asunción de un total de veinticuatro millones de deuda la Generalitat reclamaba el pago de esos veinticuatro millones a Lola Johnson José Miguel escrito eh Julio García Blanca Tomás y Luis Lobón subsidiariamente la Generalitat pedía catorce millones y medio de euros estas mismas personas ya la ex consellera Trinidad Miró presidenta del consejo de administración de Circuito del Motor de dos mil siete a dos mil once por los gastos no pagados por Valmor a Circuito del Motor por la organización de la Fórmula uno en dos mil ocho dos mil nueve dos mil diez el Tribunal de Cuentas considera ahora que ninguno de los encausados incurrió en responsabilidad contable alguna tras el fallo el tribunal impone el pago de las costas procesales a la Generalitat ya la misma empresa Circuit del motor