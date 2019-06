Escucha las noticias de las 21:00 (12/06/2019)

las manifestaciones fueron bautizadas en dos mil catorce como la primavera asiática o la revolución de los paraguas cuando miles de personas se echaron a la calle contra las profundas desigualdades sociales hoy cinco años después la movilización popular tiene que ver con un proyecto de ley de extradición a China otra protesta llevado al diario The New York Times a dejar de publicar viñetas satíricas y de opinión después de la polémica por un dibujo tachado de antisemita hablamos de Hong Kong y analizamos la decisión del periódico estadounidense después de repasar otras noticias con Esther Bazán buenas noches las noches empezamos con una última hora desde Sevilla Vox ha retirado in extremis su enmienda a los Presupuestos andaluces esta decisión evita que las nuevas cuentas de PP y Ciudadanos sean devueltas y seguirán ahora su trámite parlamentario Radio Sevilla Mercedes Díaz adelante en el último momento

esta Monica Peinado era una evidencia pero hasta hoy los comunes no han querido dar por muerta la posibilidad de un tripartito con socialistas y republicanos ahora ya sí ya han constatado que el entendimiento imposible y negociarán sólo con el PSC un pacto para la investidura de Colau para gobernar juntos los votos de los comunes y de los socialistas no son suficientes para reelegir a Ada Colau necesitan el apoyo de tres concejales más y aquí entra en juego el ofrecimiento que hizo Manuel Valls apoyaría la investidura de Colau si cerraba un pacto

