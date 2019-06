Escucha las noticias de las 02:00 (13/06/2019)

Voz 0137 00:00 son las dos de la mañana la una en las Islas Canarias hay daba buenas noches buenas noches un agente de la Guardia Civil se ha suicidado en la tarde de este miércoles en Ceuta después de disparar con una con su arma reglamentaria a su mujer en las dos piernas según los últimos datos la vida de la mujer no corre peligro los hechos se han producido en la Casa de la que vivía el matrimonio después de una fuerte discusión de la pareja en el momento del tiroteo se encontraban en la vivienda los dos hijos que tienen en común uno de seis meses y otro de cuatro años el hombre en un primer momento se atrincheró sea atrincherado dentro de la casa y se ha quitado la vida cuando vio que llegaba la policía la Delegación del Gobierno ha confirmado que se está tratando como un caso de violencia machista y que no había denuncias previas el goteo incesante de agresiones machistas continúan hundían el que Ciudadanos y PP han cedido ante Vox sean han sumido treinta y cuatro puntos propuestos por los ultraderechistas a cambio de que no desbloquearse en los presupuestos en Andalucía la violencia machista pasa a llamarse violencia intrafamiliar pondrá en marcha un teléfono de atención para las víctimas de esta violencia Alejandro Hernández es el portavoz de Vox queremos

Voz 2 01:02 un teléfono de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar

Voz 3 01:07 término que va a ser introducido como decimos

Voz 2 01:10 los en los presupuestos del año dos mil veinte

Voz 0137 01:14 de otras cuestiones acuerdan sustituir el concepto de transversalidad de género por el de igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres o la creación de una secretaría general que vigile el cumplimiento de la normativa contra la inmigración irregular en Vox están ya dispuestos a no obligar a los de Rivera sentarse con ellos si el PP hace de mensajero y los mensajes de la ultraderecha entran en los gobiernos de coalición Javier Carrera

Voz 0866 01:35 rebaja sus condiciones los de Santiago Abascal ya no exigen la foto a tres con PP y Ciudadanos siempre y cuando según fuentes del partido los acuerdos a los que puedan llegar por ejemplo con los populares sean claros después sean asumidos también por la formación naranja con el compromiso de que se cumplan ya aunque no hará falta la mesa de negociación conjunta siguen exigiendo conversaciones con ambos partidos si no llegan esos acuerdos Vox amenaza con votar a sus propios candidatos en las sesiones de investidura además desde la formación dicen no descartar obtener ni consejerías ni puestos intermedios a pesar de que tal y como contó la SER el documento inicial firmado por PP y Vox para la Asamblea de Madrid sólo hablaba de entes públicos de presupuestos proporcionales en ningún caso de consejería

Voz 0137 02:22 en el conjunto de España este miércoles el PSOE ha seguido buscando apoyos para la investidura de Pedro Sánchez pero los números de momento no les dan a los socialistas el PNV no asegura que los apoyen Navarra Suma ha dicho que no Coalición Canaria que sí que no y el Partido Regionalista Cántabro que sí pero con este mapa y el apoyo de Podemos el PSOE necesitaría aún la abstención de Esquerra para que Sánchez sea presidente pese a todo José Luis Ábalos no pierde la esperanza

Voz 4 02:45 no no descartó nada porque después de la primera ronda sí que tenemos claras algunas cuestiones hay quienes han manifestado su voluntad de colaborar en la gobernabilidad de España y quiénes han dicho que no van a colaborar a partir de ahí uno tiene que contar con aquellos que quieren colaborar incluido todos los diputados los trescientos cincuenta diputados que no merecen la misma consideración cuentan exactamente lo mismo