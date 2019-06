Escucha las noticias de las 03:00 (13/06/2019)

no final para defender con sus propias palabras lo que han defendido sus abogados durante el juicio que el referéndum fue legal que nunca buscaron la violencia y que la Fiscalía ha retorcido los hechos y pidiendo directamente al tribunal que solucione lo que no pudo solucionar la política Oriol Junqueras Raül Romeva

por parte las acusaciones sea busca escarmentar castigar una ideología IMAS acusaciones de juicio político Jordi Sans hechos de acusar que ustedes tienen una responsabilidad Kirch no agravar la crisis política y esa es una responsabilidad que no es menor no me gustaría estar en su piel es un conflicto político que yo sí que lo creo plenamente que que este es un juicio político