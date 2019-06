Escucha las noticias de las 04:00 (13/06/2019)

Voz 0137

00:06

un agente de la Guardia Civil se ha suicidado este miércoles por la tarde en Ceuta después de disparar con su arma reglamentaria a su mujer en las dos piernas la vida de la mujer no corre peligro los hechos se han producido en la casa en la que vivía el matrimonio después de una fuerte discusión de la pareja y en el momento del tiroteo se encontraban en la vivienda los dos hijos que tienen en común uno de seis meses y otro de cuatro años el hombre en un primer momento se atrincherado en casa se ha quitado la vida cuando ha visto que llegaba la policía la Delegación del Gobierno confirma que se está tratando como un caso de violencia machista y que no había denuncias previas ni noticia también de las últimas horas Ciudadanos y PP ceden ante Vox en Andalucía suman treinta y cuatro puntos propuestos por los ultraderechistas a cambio de no bloquear los presupuestos en Andalucía la violencia machista pasa a llamarse violencia intrafamiliar se pondrá en marcha un teléfono de atención para las víctimas de esta violencia