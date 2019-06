Escucha las noticias de las 05:00 (13/06/2019)

en las grabaciones el directivo de OHL Paulino Hernández afirma que los grandes concursos públicos están amañados Isère reparten entre las grandes constructoras antes de salir y quién sabía un huevo según Hernández de gestionar estas situaciones era el presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir quién según dice exigía al Gobierno de turno las obras que le interesaban sabes el ex directivo de OHL afirma que Villar Mir les decía en ocasiones que el pastel de cada

han empresa de la construcción en España estaba asignado de antemano dicho no duda

entonces claro en España lo que hay es lo que hay que decirlo presupuesto del Estado están destinados crecerán un ritmo de un dos por ciento que puede ser la imputación de puede oferta entonces tú tu pastel digamos nuestro pasen lo tenemos cada empresa ya éxtasis no

preguntada al respecto OHL responde que la empresa siempre ha actuado dentro de la ley recalcan que han abierto una investigación interna para depurar responsabilidades la Audiencia Nacional de momento no ha imputado a OHL en el procedimiento como persona jurídica

Voz 0137

01:49

de la política el PSOE sigue buscando apoyos para la investidura de Sánchez pero los números de momento no les dan el PNV no se pronuncia Navarra Suma ha dicho que no Coalición Canaria que tampoco y el Partido Regionalista Cántabro que sí pero con este mapa el apoyo de Podemos el PSOE necesita aún la abstención de Esquerra Republicana e información para aquellos a los que les guste comer chuletón es mucho cuidado un estudio estadounidense en el que han participado ochenta mil personas durante doce años dice que comer muchas veces a la semana carne roja puede aumentar hasta un diez por ciento el riesgo de muerte Javier Gregori