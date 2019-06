Las noticias de Asturias, 06:50 (13/06/2019)

en cuanto al tiempo esta mañana nos levantamos con nubosidad también hay algún claro la temperatura es de diez grados en Oviedo y Gijón también diez en Luarca once en Avilés nueve Mieres y Langreo y doce en Llanes hoy tendremos intervalos nubosos con predominio de nubes bajas brumas matinales si algún banco de niebla en el oeste lluvias débiles y dispersas más probables en el interior y durante la segunda mitad del día temperaturas máximas sin cambios en el litoral Icon ascensos ligeros en el interior viento variable flojo predominando la componente norte por la tarde no esperamos cambios significativos en los próximos días si acaso una ligera subida de las temperaturas el sábado y el domingo pero con nubosidad ya llega

entiendo que lo que pretende es ilustrar la importancia de de este proceso lo que realmente se están jugando los trabajadores en este proceso industrialmente no no tengo tampoco añadir es una decisión suya Hay que actualmente entiendo el la la justificación la motivación con la que se produce

no inédita puesta en escena con videoclips música Power Point vestido con la camiseta chándal del Sporting el director deportivo rojiblanco Miguel Torrecilla hizo balance de una temporada que a su juicio no ha sido un fracaso sino una decepción Yeste sonido acaban a escuchar es parte del espectáculo que montó la sala de prensa del Molinón

no estamos lleno de cicatrices yo dos fracaso que no intenta sea que no intenta que se deja el alma que en trabaja en mucha decepción de decepción la tenemos eh todos los sportinguistas que no están escuchando todos los que van al estadio toda la persona que pisa mareo