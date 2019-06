Las noticias de Catalunya, 06:50 (13/06/2019)

Voz 1 00:00 no esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo la persona adecuada en el momento oportuno el coche el coche por el que ya no piensa seguir esperando

Voz 0931 01:12 hoy por hoy Catalunya qué tal bondad muchísimas gracias a todos visto para sentencia set in dos mil once La tarda era un dos dos mil Dino bis sentencia cinco andadura sesión sitúa exentas a tantas Ingo oros cuatro Assens veintiséis testimonio insta Politics policías líder sindicados Bután Toti Toti Scud al tribunal presidido por Manuel Marchena yate todas las versiones las pruebas tacada par parda si al Dustin da brecha president y Ramón da la presidenta del Parlament también la santidad independentistas durante la ruptura de dos mil Design altas Ci ha hecho pro no no Message OTAN vea al futuro inmediato idónea da la política catalana y española Joan Pupi Tossa acaba tan Belles a Mouse minuts final conversa al tribunal a miles de personas que han seguido audiovisuales tras andan toda la historia moderna de España

Voz 1641 02:16 Oriol Junqueras la voluntad de diálogo de negociación y acuerdo jamás debería ser un delito creo sinceramente que lo mejor para todos sería devolver la cuestión al terreno de la política de donde nunca debería haber salido Raúl

Voz 1889 02:31 a parte las acusaciones se ha buscado escarmentar castigar una ideología instó a todos aquellos demócratas a que podamos conjuntamente construir una realidad en la que no haya juicios positivos porque hoy somos nosotros pero mañana puede ser

Voz 1204 02:49 cualquiera Joaquim Forn si hoy estamos ante este tribunal es un fracaso de la política los gobernantes responsables no deberían reaccionar judicializado un conflicto político sino buscando soluciones políticas Josep

Voz 6 03:03 yo que estoy procesado por rebelión básicamente porque no he renunciado a mi actividad política ustedes han decidido que yo no pueda haber crecer amistosos hijos pero sea cual sea el sentido de la sentencia que acaben dictando no van a impedir que yo les pueda dejar algo extraordinariamente valioso la dignidad de haber defendido unas ideas nobles Jordi Turull

Voz 0946 03:24 todos les ha valido a las acusaciones para que se perpetra ha dicho Gibbs un escarmiento que como alguien dijo descabezó al independentismo a costa de lo que sea en este juicio también está en juego

Voz 1889 03:36 la amplitud que damos a los derechos y libertades fundamentales para nosotros sobre todo para los de nuestros hijos duros Bassa

Voz 7 03:43 soy inocente ninguna de las pruebas presentadas que hagan referencia a una actuación mía delictiva han podido ser comprobadas que su sentencia no será sólo mi libertad sino que será la libertatem mayúscula de muchas generaciones Carme Forcadell

Voz 8 04:04 durante este juicio se ha realizado un extraordinario esfuerzo para que saliera en mi nombre cuantas más veces mejor para incriminar que estoy siendo juzgada por ser quién soy no por mis actos Jordi Sanchez

Voz 9 04:20 la prisión causa dolor a la persona que sufre la prisión pero sobre todo a mis padres a Oriol y aclara ojalá su sentencia sirva para ayudar a resolver lo que la clase política en ese momento fue incapaz

Voz 10 04:36 más de resolver Jordi Cuixart alguien se cree que alguna sentencia va a hacer que los catalanes dejen de luchar por su derecho a la autodeterminación estoy convencido que no todo lo que hice lo volvería a hacer porque estoy convencido que es lo que tenía que hacer

Voz 0946 04:51 Carlas mundo estoy seguro que estamos a tiempo de buscar caminos que nos acerquen a las soluciones y es mi deseo que el resultado de la sentencia también contribuya a ello

Voz 11 05:02 Meritxell Borràs no hubo clima de violencia ni de insurrección yo no estoy en política activa ni voy a volver pero alguien debería tener en cuenta que el anhelo de una buena parte del pueblo de Cataluña

Voz 12 05:17 continuara tengo plena confianza en este tribunal espero que ustedes con su sentencia formen parte te da solución y no del agravio del problema en el que nunca teníamos que habernos metido

Voz 0931 05:31 han definitiva son inocentes Noya Good violencia que esta sentencia marcará los límites a la libertad de tras yo a España agachó al Grand Prix es la oca van a Saura al Tribunal pensado Mateschitz Totta apunta Cal octubre altar en un recurso a la sentencia yo nada las frases de Jordi acusar era un quinto Rosa la va a aclararse institucional Cáceres da Madrid Matisse expresan a a la sociedad Cuban

Voz 13 05:59 venga Cutura capado traca la firma Dret ganó parta año un presiden sino que apartando todo un poco a la hora de recuperar la historia y mientras están acarrea

Voz 0931 06:13 miles de personas van de Catalunya para la absolución Asad

Voz 14 06:18 les digo sin ningún tipo de acritud ni tampoco de precoz del se

Voz 0931 06:23 AMS ahí han directa las últimas farolas las al pases Luis Compains algo Stat dardo

Voz 15 06:28 León

Voz 0931 06:36 nulidad mientras tantea una otra macro causas obra Lou octubre a Barcelona al ya tres rabudos organización criminal la diferencia investiga de octubre si la Haya argumenta Cano al Dalí de organización criminal han interlocutoria de qué qué tipo hispana Oprah Areba agrupa mes de dúos personas da forma hasta bla porque a partir de pro recordar las acusaciones puedan incluir a la organización criminal Anna Bosch CRIT tú sobria y para otra banda las Yukio archiva la causa contra tres personas entre ellas Meritxell Masó labor secretaria general da da gubernación ya para ha trasladado ya abulia la puede ganar ha sido dama hice la constitución del Ayuntamiento a Barcelona quieran carreras ahora a Instituciones Penitenciarias a Tata Cadarso la prensa al menos concreta ya de UNESCO manda Mainat hostigan cambiada se trasladará al astro del Real sobraba al Ayuntamiento a Barcelona la otra noticia importante atacó la UVI Maragall todos dos para el tripartito Esquerra al PSC Todd se habla indica que Colau ya no mes mira al surrealistas suman también saben un comunícate aseguran que piezas Studies

Voz 16 07:48 está tan angustiada investidura de anulado y una corta esta opción anda una consulta las bases entre Ernes Maragal critica la nazis dio de UCA Colau busca buscase alcaldesa

Voz 17 07:58 estoy Pastor como en su inmensa mayoría Da Silva dance que habían votado sino lo acordado no aceptan no no coincide Sean no comparte esta búsqueda me que los identifique identifiques sido

Voz 0931 08:11 mientras tanto a socialistas Putxet en Madrid que es la investidura de Pedro Sánchez al PSOE no descarta capas San José Luis Ábalos

Voz 18 08:21 no mire ya he visto las consecuencias de decir el verbo descartar que a partir de ahora me voy a comprometer en no utilizarlo nunca para que nadie puede utilizar sufre

Voz 0931 08:29 por donde actual no descartaba a dar seguida Turner con las soluciones

