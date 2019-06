buenos días jueves trece de junio donar la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta que se dilucide en las acciones judiciales que ha emprendido respecto a la negociación del nuevo convenio colectivo del campo es lo que recomienda la Asociación de fruto escultores de Extremadura afloró ex resultado de las reuniones que mantenía con sindicatos CCOO y UGT en las últimas semanas en torno a este asunto las tres organizaciones daban a conocer el resultado de las mismas ayer vamos a escuchar al gerente de afluentes a Miguel Ángel Gómez

pues estamos en una asamblea general extraordinaria y cómo no el resultado de esa asamblea pues ha sido llegaron para un entendimiento porque no hay calidad sindicales y a partir de ese momento poco a un comunicado conjunto para llegar a esa sociedad que se está perdiendo en la región esperamos que el resto de organizaciones pues eso es sumir al momento de la fruta con mucho volumen de Cristo

el ex aunque advierten harán un seguimiento vamos a escuchar desde Comisiones Obreras a Saturno Lagar desde UGT a Miguel Talavera o como incluso algunas como

Mikado es aclarar lo que individualmente estábamos haciendo central por central ellos iban a cargar que tomar las centrales hortofrutícolas Extremadura pues asuman el laudo de obligado cumplimiento que en algunas centrales no en todas pues no hemos estado aplicando Casio más que puesto que

Voz 2

02:04

ir de recordamos la decisión adoptada después de que afloró ex impugnar a la mesa de negociación del convenio del campo y el convenio colectivo actualmente en vigor al entender que en ella no está representada la mayoría de las empresas del sector que más mano de obra la generan en la región por cierto que relacionado también con la subida del Salario Mínimo Interprofesional a Page Extremadura Asaja ha denunciado ya ante la Policía Nacional el asalto a su sede el pasado lunes por parte de unos miembros de la asociación veinticinco de marzo que reivindicaban la aplicación de este salario critican desde Asaja Extremadura el silencio respecto de sindicatos como UGT y Comisiones Obreras así como de otras organizaciones agrarias Juan COAG UPA UCE IU decidía abandonar la mesa de negociación del convenio del campo hasta que dichas organizaciones no condenen los hechos escuchamos a Juan metí Vieri