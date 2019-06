Las noticias de la Comunitat Valenciana, 06:50 (13/06/2019)

les decía yo ayer que no sabía cómo quedaría el doce de junio para la historia a estas horas trece de junio ya el pacto de voz a esas horas quiero decir del doce de junio el pacto de Gobierno para la investidura de Ximo Puig bloqueaba como un pez fuera del agua estaba más muerto que vivo finalmente a pocas horas casi que a minutos del comienzo de la sesión parlamentaria de investidura los socios del Botánico devolvieron el pez al agua y fueron felices y comieron perdices ya tenemos ahora sí trece de junio por tanto Pacto del Botánico Ximo Puig será hoy después de escuchar las réplicas a su disco eso de ayer el Escort president de la Generalitat por segunda legislatura consecutiva el tiempo así cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles dispersas más probables en Valencia tendiendo a poco nuboso al final del día temperaturas mínimas en ascenso máximas en ascenso en Alicante y sin cambios en el resto y en el litoral sur de Alicante ojo viento fuerte allí alerta amarilla en cuanto al termómetro marca ahora entre dieciséis y diecinueve grados en Castellón en Valencia en Elche en Alicante y ahora si volvemos a la noticia del día

Voz 1217

01:32

ayer los negociadores quisieron restar importancia poniéndolas al mismo nivel que las de que Ciudadanos y PP de la mano de Vox llevan a cabo en otras autonomías como Madrid y Murcia ya saben que el que no se contenta es porque no quiere que esto de las negociaciones así dijeron es cosa del electorado que ha decidido volverse heterogéneo y ya no apuestan por un solo caballo ganador hubo quién hasta aseguró haber hecho nuevos amigos durante la larga negociación en fin que concluida esta temporada de la serie botánicos comienza la precuela sobre el quién hagan juego señores es tiempo de quinielas Ana Talens buenos días