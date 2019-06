Las noticias de Castilla y León, 06:50 (13/06/2019)

buenos días pues todo sigue igual desde Madrid Se anuncia el principio de acuerdo PP Ciudadanos que da el Gobierno de la Junta a Alfonso Fernández Mañueco a cambio de gobiernos municipales provinciales cambio de cromos que podría dar la alcaldía de Burgos Palencia a la formación naranja así como la Diputación de Segovia es lo que llega desde las direcciones nacionales de ambas formaciones políticas desde Castilla y León Ciudadanos insiste en que se trata de un preacuerdo en las filas del PP comunicado de la dirección autonómica que confirmaba este principio de acuerdo para gobernar los populares en la Comunidad durante la próxima legislatura la así como el Gobierno para la formación naranja en administraciones locales aunque de forma oficial no se precisa cuáles acuerdo que se ultimaba ayer tarde noche sin capacidad de reacción desde algunas de las provincias afectadas mientras en el Partido Socialista las reacciones se sucedían en las redes sociales en sí ida se lo contamos en este jueves soleado poco a poco irá subiendo el termómetro con máximas que vuelven a superar los veinte grados incluso se llegará a los Veinticinco en algunos puntos de la Comunidad a estas horas cinco grados en León siete en Palencia Burgos y Soria ocho en Salamanca y Zamora nueve en Valladolid y Ávila comenzamos

no

huracán de descuentos meterte en la tormenta pillan su vuelo tu nuevo hogar tres cuenta con cuarenta por cien en miles de viviendas enteras de de todo en haya punto es o llamando al nueve cero uno once setenta y siete ochenta y ocho

nos pasamos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo la persona adecuada el momento oportuno el coche que el coche por el que ya no piensa seguir esperando a auditar del uno al treinta de junio a cuatro trescientos sesenta y cinco euros al mes con todos los servicios incluidos oferta de renting de Audi Financial Services más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

he dedicado mi vida Albín un esfuerzo tesón y entusiasmo amor Irán respeto a la tierra donde esta botella recogen todo lo que he aprendido

en este revisemos gratis el sistema de climatización de tu Pello consulta condiciones el contra este servicio posventa Pello Keep emoción

Voz 9

06:33

está viendo campañas laboral pero no está siendo una campaña dirigida exactamente al sector más preocupante como vemos puede ser sobre todo el hostelería comercio aunque tal vez es el que más horas en el año dos mil dieciocho se llegaron a no registro no abordar desde el año dos mil quince ya de nosotros otros trabajadores marca obligatoriedad a las empresas en registrar el horario entren a las horas extras que al final de mes aquellos contratos que este era jornada parcial por lo tanto creemos que desde hace ya bastante tiempo el horario tema también del registro o entrega de las horas extras desde hace mucho tiempo se podía haber hecho y se tenía que haber hecho una excepción mucho más encima de las empresas