Las noticias de Cantabria, 06:50 (13/06/2019)

Voz 2 00:00 venga venga

Voz 0628 00:23 qué tal están buenos días ya está Pedro Sánchez asegura ya el voto del diputado regionalista José María Mazón apenas una hora de reunión bastó ayer en el Congreso para cerrar el documento en el que aparecen recogidos todos los compromisos que el PRC pedía al PSOE todas nuestras reivindicaciones Seven cumplidas

Voz 3 00:43 este compromiso afecta a nuestro voto favorable para la investidura de Pedro Sánchez también para la formación de un gobierno de coalición de la Comunidad autónoma de Cantabria

Voz 5 01:06 se cumplen todas las reivindica

Voz 0628 01:09 tienes es dice el PRC que se pagarán los ciento veinte millones que quedan pendientes de Valdecilla que los gobiernos de España hay de Cantabria colaborarán en la construcción de una estación intermodal en el llano de la pase el tren entre Santander y Madrid realizará el tres correcto en tres horas para el año dos mil veinticuatro también compromisos para el tren con Bilbao

Voz 3 01:30 también va a quedar plasmada la voluntad la voluntad del Gobierno de España de trasladar para el año dos mil veintitrés que es cuando se modifica el corredor del Atlántico la inclusión del tramo Bilbao Santander como parte el corredor del Atlántico que será el primer tramo de un futuro corredor del Cantábrico hasta ese momento hasta ese momento nuestro nuestra petición que ha subido es que se vaya avanzando en los estudios informativo

Voz 0628 01:57 bueno joya Madrid a las diez Se va a firmar ese documento que asegura para Pedro Sánchez el voto del PRC en el Congreso Ike allana las negociaciones aquí en Cantabria entre regionalistas y socialistas para cerrar un un nuevo acuerdo de Gobierno en la Comunidad negociación que a pesar de este acuerdo en Madrid no será sin duda fácil no será fácil por la palpable desconfianza que existe en las filas del PRC hacia el PSOE que lidera Pablo Zuloaga pero por plazos ya sin duda lo primero lo más importa ante a esta hora en estos días ese los acuerdos que se deben firmar que se deben alcanzar en los municipios en las últimas horas se han cerrado dos acuerdos importantes en Torrelavega en Piélagos en la capital del Besaya hay ya un principio de acuerdo entre PP y PSOE para que Javier López Estrada se convierta este sábado en el nuevo alcalde de la ciudad ambos partidos alcanzaban ayer ese principio de acuerdo para el reparto de concejalías ambos partidos mantienen a grandes rasgos el peso que tenía en la gestión aunque algunas arias cambian de mando las más importantes son urbanismo que gestionará a partir de ahora el Partido Regionalista y obras que pasará ahora a manos del Partido Socialista y mientras tanto en Piélagos la socialista Verónica Lario seguirá siendo alcaldes la del municipio lo hará gracias al acuerdo alcanzado con el PRC con los dos concejales de la Agrupación de Vecinos Independientes los tres partidos van a formar equipo de gobierno con un reparto de áreas que darán a conocer hoy en una comparecencia conjunta que se desarrollarán en el Ayuntamiento en Santander mientras tanto hoy reunión que puede ser crucial para cerrar un acuerdo entre PP Ciudadanos a las diez y media ser reúnen Gema Igual y Javier Cerruti para concretar los detalles de un acuerdo que ya está bastante avanzada cielos bastante despejados para empezar este jueves y temperaturas sin demasiados cambios tenemos doce grados en Santander once en Torrelavega y ocho grados en Reinosa la previsión anuncia una mañana soleada y una tarde con cielos cubiertos y puede también que con algo de lluvia débil en cuanto a las temperaturas agradables pero sí muchas alegrías diecisiete grados de máxima en la costa dieciocho en Torrelavega y diecinueve en Potes en Liébana y en las carreteras a esta hora según la DGT no hay ningún problema se puede circular con normalidad por cierto una de las previsiones para este jueves serán los detalles de la detención del presunto autor del apuñalamiento que en agosto del año pasado costó la vida a un hombre de treinta y nueve años en la calle Barcelona de Santander la policía le ha conseguido detener al presunto autor de ese apuñalamiento los detalles Se ofrecerán hoy en la Jefatura de Policía

Voz 13 07:15 usted dieciocho de junio cierre de la décima temporada de Foro Ser Cantabria a partir de las nueve de la mañana en el Hotel Real de Santander intervención de Deco Astigarraga feo de Orain especialista inmovilidad con la charla titulada es posible la movilidad sostenible oros Cantabria martes dieciocho de junio con la colaboración de un Ortegas energía Universidad de Cantabria Campus de Excelencia Internacional Peace Sodercán Gobierno de Cantabria

Voz 0628 07:45 hoy por hoy Cantabria Fermín Mier el nuevo Gobierno los nuevos gobiernos en España en Cantabria tienen ya deberes que afrontar de manera inmediata en materia de seguridad laboral deberes que les han quedado pendientes por cierto porque fíjense en el dato que ha dado a conocer el sindicato UGT un tercio uno de cada tres accidentes laborales registrados en Cantabria durante dos mil dieciocho corresponde a trabajadores que no llevaban ni seis meses en supuestos son mil accidentes más que un año antes para este tipo de trabajadores con poca experiencia en su puesto por la elevada precariedad y temporalidad laboral con baja formación inicio puesto en concreto Mónica Calonge de UGT

Voz 14 08:24 sólo en todos los sectores de la construcción como siempre que siempre va puntera pero en la industria principalmente es por eso en servicios igual porque pueden servicios como lo que te piden es rapidez agilidad y claro no tienes ni nadie lo que te forme indica han formado ni nada de nada

Voz 0628 08:40 así la plataforma Cantabria por lo público y sin recortes pide una investigación exhaustiva de las actividades de los seis antiguos nefrólogos de Valdecilla presuntamente implicados en una trama mundial de sobornos por si durante su trabajo en el hospital cántabro hubiesen incurrido en irregularidades hablamos de los pagos irregulares que investiga la Justicia de Estados Unidos por parte de la empresa líder mundial en diálisis para la plataforma la solución para evitar este tipo de situaciones es que la sanidad pública recuperen las externalizaciones

Voz 15 09:10 ya no son de recibo los argumentos de falta de espacio en Valdecilla para un desarrollo correcto de la diálisis el actual hospital Valdecilla tiene muchos espacios sin utilizar exigimos la llegamos

Voz 0628 09:22 a las siete de la mañana

Voz 16 09:24 sí