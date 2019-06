Las noticias de Galicia, 06:50 (13/06/2019)

Voz 1 00:00 me rápido que tiene una familia con dos carros elegir la cola más rápida del supermercado no es fácil pero hacer el mantenimiento el servicio posventa Citroën contrincantes total y conseguir un viaje con Citroen Racing al rally de Asturias es

Voz 2 00:16 facilísimo

Voz 3 00:19 condiciones de mantenimiento Citroën punto es Red de Servicios Oficiales Citroën de Galicia

Voz 4 00:25 el móvil la cartera la mochila ropa limpia todas las gafas las chanclas Huff los Jazz

Voz 1271 00:30 el horno encendido menos mal

Voz 5 00:32 que tiene Axa ahogar un seguro con todo lo que necesitas como el compromiso de urgencia en tres horas calcula el mejor precio para ti en Axa punto eso visita nuestras oficinas consulta condiciones en Axa punto

Voz 6 00:44 ha preparado para esta cosecha el festival de la luz regresa el seis siete y ocho de septiembre

Voz 1623 00:51 hoy muertos con Celtas Cortos Orquesta Mondragón Cepeda Mikel Erentxun Amparanoia al Celestin y muchos más tres días de música en plena naturaleza donde también podrán disfrutar de zona infantil gastronomía cine teatro entrada solidaria destinada a las asociaciones auxilios simios salón entra ya en festival de la luz punto es it descubre

Voz 7 01:19 no veta ya lleva el verano piscina terrazas gazpacho fresquito el sol la playa al chiringuito aquí los da Esther de esa lleva desde diez mil cuatrocientos veinte euros aprovecha porque solo este mes puedes ganar

Voz 1623 01:36 consulta las condiciones del sorteo Dacia punto es Arde Lucus Downs Manzano Kun primos hermanos se queremos contigo te hemos perdido de cuatrocientas actividades gozar hemos de sorpresas básicas que nos fueran retro fraterno desfiles de tropas circo romano teatro que nones may fue lupus punto com organiza concellos

Voz 0846 02:10 qué tal muy buenos días uno puede ser el candidato de la lista más votada pero no el candidato que quiere la mayoría y en eso se basan los pactos que se tejen a pocas horas de la constitución de los concellos unos democráticos pactos que tanto critica Feijóo aquí en Galicia donde el PP experimentada soledad de no tener con quién negociar excepto en Ourense donde todavía están en el aire los gobiernos de la capital de la Diputación en el resto todo está decidido gobernarán los candidatos socialistas menos en Pontevedra ciudad el Benega es jueves trece de junio inestabilidad para hoy pero menos Lola Lara Capello buenos días

Voz 1271 02:46 buenos días Jaime tiempo cambiante el día empieza con cielos nublados sobre todo al norte y niebla en puntos del interior por la tarde se abrirán claros pero no se descartan chubascos en zonas de la provincia de A Coruña o Pontevedra la mañana se presenta más bien fría con mínimas en descenso en cambio las máximas subirán ligeramente el viento soplará flojo

Voz 0846 03:05 inestable está nuestra voz a esta hora de la mañana en el resto en A Coruña Alena López

Voz 1271 03:09 qué tal buenos días Jaime pues aquí tenemos más claros que nubes y a estas horas trece grados doce Lugo Carmen López buenos días Xaime cielo cubierto y ocho grados en Orense

Voz 8 03:19 es Bernárdez muy buenos días kilos casi totalmente

Voz 0846 03:22 despejados aquí en Ourense y ocho grados en Pontevedra

Voz 9 03:25 en ella qué tal buenos días muy pocas nubes en Pontevedra ahora mismo tenemos diez grados nueve en Vilagarcía Vigo María Díaz buenos días alguna nube alta doce gran volaron

Voz 1271 03:34 unas nubes pero sin lluvia y si hace frío tenemos apenas siete grados

Voz 0846 03:38 los deportes el Deportivo tomó ventaja en el play off por el ascenso acaricia la final Fran Hermida

Voz 10 03:43 el Deportivo empezó con buen pie el play off de ascenso y venció al Málaga por cuatro goles a dos con dos tantos de Carlos Fernández gol de Borja Valle y otro de Pedro Sánchez a los coruñeses le toca ahora refrendar su buen momento el sábado a partir de las nueve en el partido de vuelta en una Rosaleda que estará llena a rebosar para intentar la remontada

Voz 0846 04:05 en Vigo el Celta lanza su campaña de abonados Mauro Picatoste esto by

Voz 0683 04:09 de corazón ese es el lema de la campaña de abonados que lanzaba ayer por la tarde el Celta aunque no estará disponible hasta el próximo veinte de junio es decir el jueves que viene la novedad es que los precios no suben con respecto a la temporada pasada se quedan exactamente iguales de cara a las nuevas altas advierte el club que las futuras obras de Balaídos reducirán el aforo por lo que está limitado el número máximo de altas para esta temporada

Voz 11 04:29 el corazón y estoy de información nos pasamos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo la persona adecuada en momento oportuno el coche el coche por el que ya no piensa seguir esperando

Voz 12 04:45 audita del uno al treinta de junio ahora tu Audi A1 Sportback que Plans por ciento sesenta euros al mes con todos los servicios incluidos oferta me renting de Audi Financial Services más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 0846 04:59 ha pasado mañana sábado se constituyen las corporaciones locales intensifican los contactos entre los diferentes partidos políticos una ronda de negociaciones en las que queda en evidencia la soledad del Partido Popular los pactos marcaban parte de la sesión de control la fijó en el Parlamento el presidente de la Xunta y el portavoz del PSOE se enzarzan a cuenta de las negocia

Voz 13 05:21 quienes deseemos Bernard enseñarle dice cuando Kigali araña con una contundencia evidente de un escáner un diputado para mayoría no entendemos esa situación también yo digo una cláusula es hasta ven se hasta ven de qué partido Socialista podrá gobernar candor Dodge Pete cuando cuando perdió estrepitosamente por el Partido Popular no daña tocando Moaña alzar manotazos es estabilidad de bloqueo parece que las urnas refrendan los últimos diez meses de gobierno del Partido Socialista o que no refrendan le hacer la oposición que ustedes nos pactos implícitos horas

Voz 14 05:58 los son otras formaciones políticas como voz

Voz 0846 06:03 Feijóo ha afeado a bloque y En Marea sus enredos parafraseando al presidente con el PSOE en concellos y diputaciones lo que parece cada vez menos descartable es que Gonzalo Pérez Jakome se convierta en el alcalde de Ourense el dice que se votará asimismo

Voz 1714 06:17 nosotros en la investidura del sábado nos vamos a votar a nosotros mismos ya esto es totalmente seguro sea todos los los siete concellers democracia en sana van a votar a democracia a Gonzalo Pérez Jakome como candidato alcalde con lo cual nosotros esperamos que se sumen los suficientes para tener mayores luto porque sino que como sabéis la lista más votada es el PSOE saldría ganando de forma automática

Voz 0846 06:37 bien el PP no descartan nada si apoyará Jakome necesario para que la Diputación siga en manos de la Familia Baltar están dispuestos a todo el alcalde en funciones de Ourense Jesús Vázquez dice que hará lo que le mande el partido

Voz 0929 06:49 hipertensión partido del estado partido algo que está también llevando a cabo las negociaciones por tanto no es que seamos es que son tremendamente una persona de partido no modo vienen ustedes nunca o siempre

Voz 0846 07:02 en Lugo PSOE y Benega pactar un gobierno de coalición liderado por la socialista helada Méndez el portavoz del BNG Rubén a ruso estuvo en la SER

Voz 15 07:10 nos estamos pues estaba llevando muy poniendo pues toda A Nosa asnos las posibilidades pues para que ese acuerdo sea posible no don o que vamos facer seguir Hato final pues que esto se posible prometemos obliga al intentar llegar a él

Voz 0846 07:25 los socialistas tienen aseguradas las alcaldías de Vigo Santiago A Coruña Ferrol el bloque la de Pontevedra y también de la política el final de En Marea llega con un nuevo espectáculo apunte al de la elección del senador por designación autonómica dar a Capello

Voz 1271 07:39 la dirección de Marea desautoriza la votación para elegir senador los catorce diputados del partido instrumental debían votar ayer vía telemática para escoger entre Mariló Can dedo o José Manuel Sande a las diez de la noche la dirección de la formación envió un comunicado rechazando esa votación promovida por los críticos a Villares al entender que se trata de una imposición de Podemos el sector crítico mayoritario en el grupo parlamentario no considera que la dirección orgánica tenga potestad para marcar criterios sobre el grupo así que probablemente de eso irá esas críticas

Voz 0846 08:08 también del Parlamento unanimidad para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que inicie la vía legal para recuperar el Pazo de Meirás

Voz 1271 08:15 en la proposición no de ley se insta al Ejecutivo central a que se inicien los trámites además para retirar los títulos nobiliarios ligados al franquismo que se impida el uso del Pazo de Meirás para hacer apología de la dictadura Luis Barà el diputado del BNG considera que el Gobierno de Pedro Sánchez ya no tiene excusas no

Voz 16 08:32 este tema no tema la recuperación de Meirás a verdad de que en este momento a pelota está no Tellado lo gobierno socialista gobernado Estado que que tienen que resolver esta cuestión no lo decimos máis ten que abordar una verdadera política de memoria y que enfrente todas esas cuestiones en un vale aparte Polo todo non vale centrase renovados caído una suma de Charlie o resto hay que afrontar todo

Voz 1271 08:56 es la segunda vez que el Parlamento pide por unanimidad la devolución del pazo de Meirás lo hizo ya hace un año sigue siendo un día de nervios a B

Voz 17 09:03 te habían comentado que podía entrar teatro antes de la guerra averroísmo Juan Ramón Jiménez

Voz 0846 09:11 la de ajo mil cuatrocientos estudiantes se enfrentan a la selectividad ayer un despiste al abrir el examen de Gallego antes de tiempo en Vigo obligó a retrasar y a sustituir la prueba en toda Galicia Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 18 09:25 sí