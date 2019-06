Escucha las noticias de las 08:00 (13/06/2019)

Voz 1727

son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días será ya en el nuevo curso político cuando conozcamos la sentencia del juicio del proceso y en función de ella hay de las reacciones que provoque averiguar cuánto hemos aprendido de este largo periodo de estrés y sufrimiento en toda España de desgobierno en Cataluña de pérdida personal para los encausados a los magistrados corresponde ahora hacer el delicado y solitario ejercicio de deliberar primero dictar después una sentencia que acabará recurrida en Europa donde el Tribunal de Derechos Humanos ha dicho ya este trimestre que los poderes del Estado se defendieron y defendieron la Constitución en la que el otoño del diecisiete los que no somos juristas vimos ayer el alegato final de los acusados con la esperanza de creer que algo puede cambiar políticamente fuera de los carriles de la justicia algún aterrizaje en la realidad de los líderes independentistas catalanes no fue eso lo que se vio no sólo por parte de quienes tienen el derecho a defenderse sino por parte de quienes desde fuera como el president in Torra concluyó diciendo estoy convencido de que lo volveremos a hacer ninguna esperanza de que en algún momento hable para todo los los catalanes a los que representa esa es la dolorosa conclusión no del juicio eso es cosa de los jueces sino de este largo y estéril tiempo de enfrentamiento con la ley y con la realidad Pepa Bueno