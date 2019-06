Las noticias de Aragón, 10:03 (13/06/2019)

las bases de Podemos decidirán qué votará el partido violeta en el debate de investidura para la formación del próximo Gobierno de Aragón pero su líder Nacho Escartín ve complicado apoyar un gobierno PSOE PAR a cambio de nada su principal apuesta sigue siendo un amplio gobierno de izquierdas con abstención del PAR pero ante la posibilidad de tener que decidir si votaría sí o no a un gobierno PSOE PAR Chunta en la robótica Nacho Escartín ha dicho

esto yo me veo en un escenario de que dentro de tres días tengamos que ofrecer una consulta ciudadana al todas las personas inscritas de Podemos Aragón y digamos está dispuesto a votar un gobierno de PSOE con el PAR atisbo política ficción con Chunta en el cual no está Podemos porque no les ha dado la gana de introducir a Podemos tenemos que votar que sí a cambio de nada