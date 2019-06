Las noticias de Canarias, 09:03 (13/06/2019)

Voz 2

01:22

yo me sorprende porque por lo menos que yo me he incorporado ya sin admitir a todos me lo ha transmitido el argumento porque lleva los temas de dependencia y discapacidad hemos mejorado para mí no es suficientemente es cierto pero lo hemos mejorado en más de un veinte por ciento el tiempo de respuesta yo estoy quisiera que superan el volumen extra no sólo de esa de preguntas parlamentarias que todos las personas que tenemos son las mismas que a las personas que están solicitando su reconocimiento a dependencias pero ganó Jaaber claro que contestamos donde cómo no vamos a contestar