Las noticias de Castilla y León, 10:03 (13/06/2019)

siete de la mañana ha comenzado el primero de los dos días de huelga convocados por el comité de empresa ante la falta de claridad de Nissan sobre la transformación de la factoría abulense en fábrica de recambios los trabajadores quieren un cronograma concreto de cómo será el proceso y la información también concreta de la nueva nave logística que se anunció en los acuerdos trabajadores empresa desde el comité no entienden la cerrazón de la empresa Felipe González ex presidente del comité

se comprometa con los trabajadores de la planta de Ávila Mikel lo que está diciendo el el habrá pues se convierta en un compromiso claro ni lo trasladen papel que sea la la cuestión por la que hoy estamos aquí que precisamente la situación pensamos que no es tan difícil de resolver y si no entendemos porque Nissan mantienen es que en este aspecto este este comportamiento

Voz 1

02:01

