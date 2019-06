Las noticias de Cantabria, 10:03 (13/06/2019)

información de su Comunidad de Madrid iniciada no se reúnen esta mañana

Voz 2

00:35

es algo que se está negociando que no está cerrado pero sí que es verdad que ha sido muy clara la presidenta de Vox en Madrid mi compañera Rocío Molina pero en cuanto a que nosotros hemos pedido que nos corresponde por derecho propio él no porque ahí no se lo regalé hemos venido y tenemos derecho a tener consejerías es decir la la parte proporcional de las consejerías es decir a formar parte de Gobierno