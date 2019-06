Las noticias de Galicia, 10:03 (13/06/2019)

a cuarenta y ocho horas de que se constituyan los ayuntamientos cada vez se van aclarando más las cosas por ejemplo que PSOE y BNG van a gobernar en coalición en dos ciudades Pontevedra y Lugo Rubén Arroyo el portavoz nacionalista en el concello lucense avisa de que no se van a entregar a cambio de nada a un acuerdo que están obligados a intentar

Voz 3

00:23

nos estamos pues he trabajado muy poniendo pues toda a ha asnos posibilidades pues para que ese acuerdo sea posible no don o que vamos facer seguir final para que esto sea posible perdemos obliga al intentar llegar a él luego o pringao que nos vamos facer dar ningún cheque en blanco PSOE done pues vamos a trabajar por lo acuerdo pero sin obliga abriga de intentar