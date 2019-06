Las noticias de Canarias, 10:02 (13/06/2019)

el secretario general del Partido Popular Teodoro García Egea ha convocado esta mañana a las once en Madrid al presidente del partido en Canarias Asier Antona ya los presidentes insulares de la formación para valorar la oferta de Coalición Canaria para que sean los conservadores tienes presidan el Gobierno de las Islas una oferta para la que el propio Antona le ha pedido mayor concreción a los nacionalistas es necesario dice un documento formal y que garanticen también que otros partidos se suman porque sólo con los nacionalistas y los conservadores no obtendrían la mayoría absoluta en el Parlament

Voz 2

00:35

una propuesta tan importante de tanto calado para el futuro de Canarias se requiere de que se formalice de cayó una propuesta formal un documento de trabajo un documento serio riguroso y así se lo he dicho saber en la mañana de hoy al secretario general de Coalición Canaria para que no haga llegar esta propuesta insisto de manera formal para que pudiera estudiarlo eso por una parte la segunda parte que es que el resto de los actores hasta llegar a XXXVI diputados y diputadas pues se tendrán que pronunciar claramente qué opinan de la oferta que he hecho Coalición Canaria para que el Partido Popular presidan el Gobierno diciendo