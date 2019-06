Las noticias de la Comunitat Valenciana, 11:02 (13/06/2019)

Voz 0141

00:26

millones Un juego de Tronos incluso ha ofrecido la posibilidad de traer desde Peñíscola el Trono de hierro de la sillería para que Puig se siente bonita ha anunciado que no le va a dar ni un minuto de tregua al presidente porque no resuelto ni uno solo de los problemas de los valencianos de acusado de haber convocado las elecciones sólo por interés personal ya ha lamentado que en el Consell vayan a entrar los comunistas Puig le ha respondido que RAE recordándole que ella es la responsable de los peores resultados del PP desde el año setenta y nueve y le ha preguntado si le vale la pena continuar con una posición fanatizados respecto a los comunistas puzle ha recordado que contribuyeron a recuperar la democracia en este país y que votaron a favor de la Constitución cosa que el Partido Popular no hizo