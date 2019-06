Voz 1434

00:05

el lo venimos contando en la SER se complica la constitución del Ayuntamiento de Parla este sábado porque uno de los concejales electos del PSOE no podrá entrar en el salón de plenos el edil que además tiene que estar en la mesa de edad porque es el más joven va en silla de ruedas IS espacio municipal no es accesible a pesar de que la ley obliga a ello Javier Font es presidente de la Federación Madrileña de personas con discapacidad