Escucha las noticias de las 12:00 (13/06/2019)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1018 00:04 hoy por hoy hora doce resumen de la actualidad de la mañana con José Antonio Marcos muy buenos días Juan Antonio qué tal buenos días al precio del petróleo el barril de Brent está el principal referente en Europa está subiendo con fuerza más de un tres por ciento tras el ataque sufrido por dos petroleros en aguas del golfo de Omán la agencia Reuters que cita fuentes de la agencia oficial iraní de noticias asegura que uno de esos dos buques se ha hundido aunque ninguna autoridad ese Pairo reconoce y tampoco lo hace la empresa armadora ampliamos ya datos precisamente de Teherán a través de nuestro compañero Luis Miguel Hurtado

Voz 2 00:34 hay informaciones contradictorias sobre el destino de los dos buques que esta mañana registraron sendas explosiones en aguas del golfo de Omán aunque la prensa oficial iraní informó del hundimiento de uno de ellos llamado frontal Ter la empresa propietaria del barco lo niega con todo una gran columna de humos erige en estos momentos en aguas tensas Efron de Altea transportaba setenta y cinco mil toneladas de nafta un producto inflamable Yalta de contaminante que había cargado poco antes en un puerto de Emiratos Árabes Unidos todos los ojos se han puesto en Irán destino de los cuarenta y cuatro miembros de las tripulaciones rescatados de los barcos siniestrados justo en el momento del incidente el primer ministro japonés Shinzo Abe transmitía al líder supremo iraní Jamenei un mensaje del presidente estadounidense Donald Trump aunque en los últimos días había especulado con el inicio de una negociación el suceso de esta mañana amenaza con obstaculizar esta opción la tensión sigue creciendo

Voz 1018 01:20 de lo doméstico casi todo pasa por la búsqueda de acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez la portavoz del PSOE Adriana Lastra continúa la ronda de conversaciones con las fuerzas parlamentarias del Congreso acaba de terminar la reunión con la representante de Jones percató que no facilitará la continuidad de Sánchez en Moncloa por entender que se están vulnerando los derechos de los tres diputados independentistas suspendidos Jaaber carrera

Voz 0866 01:41 se ha comparecido ya la portavoz de la formación catalana Laura Borràs asegurando que lastra les ha pedido que no bloqueen en la investidura porque es la única opción aunque no sea hablado dice de condiciones en todo caso Borrás señala que en estos momentos no se dan las circunstancias para facilitar esa investidura decisión que vincula a la suspensión de sus tres diputados en prisión

Voz 3 01:59 es en este contexto que nosotros han podemos facilitar la investidura de Pedro Sánchez porque todo insisto lo que hemos recibido ha sido pues esta vulneración de los derechos de nuestros compañeros

Voz 0866 02:09 previamente el presidente de Unión del Pueblo Navarro Javier Esparza reiteraba el notado ayer cursos dos diputados pero abriendo la puerta a un acuerdo si los socialistas navarros descartan llegar al Gobierno foral con la abstención débil

Voz 1018 02:21 en el Parlamento valenciano se votará la investidura de Ximo Puig como presidente autonómico gracias al respaldo de su partido y a Compromís y Podemos ahora mismo se portavoz de Ciudadanos Toni Cantó el que está en el uso de la palabra muy crítico con el candidato y con sus apoyos políticos Ana Talens

Voz 0141 02:34 Toni cantos sea estrenado fuerte en la tribuna ha arremetido contra los socialistas y el PP llamándoles los lo impide de la política incapaces de arreglar los problemas de los valencianos ha instado a Ximo Puig a ser crítico con Sánchez a romper con él porque pacta con los terroristas y también a romper con los nacionalistas ha criticado a Puig por pactar con Podemos en un botánico parece según él el ejército de Pancho Villa y le ha pedido a Puig que vuelva a ser el PSOE de la transición el presidente le está respondiendo ahora mismo en valenciano censurando el el uso partidista del terrorismo que ha hecho canto

Voz 1018 03:04 la todavía alcaldesa de Barcelona Ada Colau va a consultar a las bases la fórmula de apoyo que debe aceptar para continuar al frente de la vida municipal subiré personal y la búsqueda de un acuerdo con el PSC y los tres concejales independientes de Manuel Valls que fueron en la lista de Ciudadanos Monica Peinado

Voz 1600 03:20 dice agrícola o que la decisión no ha sido fácil pero que ella y la dirección de Barcelona en Comú apuestan por un pacto de gobierno con los socialistas porque les permite mantener la Alcaldía eso dice Colau es clave para continuar las políticas valientes iniciadas en estos cuatro años dice Colau que la decisión ha sido difícil porque no les gusta tener que depender de tres de los seis votos del grupo de Manuel Valls con quién insiste Nos está negociando nada la última palabra la tendrán las bases de Barcelona en Comú que pueden votar desde este mediodía hasta mañana a las cinco de la tarde

Voz 1018 03:54 hora doce y tres minutos desde las siete de la mañana los trabajadores de la factoría de Alcoa en Avilés han comenzado un recorrido hacía hasta Madrid en lo que ya se conoce como la marcha del aluminio para exigir garantías políticas de continuidad para sus empleos está previsto que llegue el día veinticuatro a las puertas del Ministerio industrial la primera etapa concluida esta tarde en Oviedo vamos a Avilés Nacho Poncela

Voz 4 04:13 salieron de sábado tendrán con más ánimo que confianza pese a que existen dos inversores interesados el fondo alemán Quantum Capital Partners y el suizo parte capital los representantes de los trabajadores se muestran desconfiados dado que no conocen en profundidad los proyectos de compra José Manuel Gómez de luces el presidente del comité

Voz 5 04:30 bueno pues estado bastante bajo porque ahora mismo tenemos dos proyectos encima de la mesa pero muy poco claros te nadie nos está diciendo lo que está haciendo por detrás de nosotros y lo que no queremos es que el Gobierno o Alcoa por ponerse una medalla pues de una patada hacia adelante en este problema y al final lo único que hacen es atrasar Louis que sí mismo problemáticas

Voz 4 04:50 doce días para llegar a Madrid con una mochila ligera a las cinco de la tarde tienen previsto al final de su primera etapa con una concentración en la plaza de España en Oviedo frente a la Delegación de Gobierno

Voz 1018 04:59 Nos quedamos en Oviedo porque acaba de conocerse el fallo del Premio Princesa de Asturias de la Concordia que es el que cierra cada año la ronda de los ocho galardonados Line con el Hotel de la Reconquista Silvia arrugan qué tal buenas pues

Voz 1904 05:09 el jurado de este último galardón fallado hoy ha elegido a la ciudad polaca de tan antiguamente conocida como Tanzi en su denominación alemana como símbolo de resistencia contra el nazismo donde en mil novecientos treinta y nueve tuvo lugar la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial una ciudad actualmente dinámica integradora de la inmigración también defensora de los derechos LGTB este es el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia de este año

Voz 1018 05:36 sí todavía con Isabel Quintana y Carlos Cala Ricardo Costa Selim

Voz 0824 05:39 era de la cárcel el juez ha suspendido la condena de cuatro años al ex dirigente del PP valenciano a cambio de una multa de un año de trabajo para la Comunidad el magistrado destaca la excepcional ayuda de Costa para destapar la financiación ilegal del partido

Voz 0325 05:51 para el Reino Unido ha firmado la orden de extradición de Julian Assange a Estados Unidos el fundador de Wikileaks se enfrenta en un tribunal del estado de Virginia a varios delitos de espionaje ID publicación de documentos clasificados por la filtración de hace nueve

Voz 0824 06:03 a la policía de Hong Kong ha detenido a once personas durante las multitudinarias protestas contra la ley que permite la extradición a China el Parlamento ha pospuesto su debate por segundo día consecutivo el servicio de mensajería encriptada telegrama ha denunciado un ataque desde China durante las movilizaciones

Voz 0325 06:17 en deportes el Real Madrid presenta deja pasar como el fichaje más importante de las últimas temporadas ha costado cien millones de euros y firma por cinco temporadas la presentación es a las siete de esta tarde en el Bernabéu con entrada libre para el público además Mallorca Albacete juegan esta noche el primer partido del play off de ascenso a Primera

Voz 1018 06:32 puesto en ese es algo de lo que tenemos de momento no lo no digo nada más cómodo cumbres del Madrid hemos hablado antes de Sergio Ramos que se casa este estaba también citado no no va a ser lo único que celebre este año ha dicho nada ilustre sabes que van a tener un sistema de inhibidores para aquel varones que va a haber una pegatina individualizada personalizada que llevará cada invitado a la muñeca nuestra madre que más te puedo contar bueno pues mira creo que creo que dinerillo el evento que va a ser es la boda religiosa será en la catedral de Sevilla en una capilla porque sabes que el el altar mayor no puede ser el tema es que te cuenten unas no nada lo conocemos

Voz 6 07:07 hay un detalle si la novia en nuestra contra antes JJ Vaquero que la novia vais de blanco y entonces

Voz 1018 07:13 hemos con la segunda de a Ramos no le has elegido tú la camisa por Godard no