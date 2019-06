Escucha las noticias de las 13:00 (13/06/2019)

Esquerra Republicana no bloqueará la investidura de Pedro Sánchez comparece Gabriel Rufián después de la reunión que ha mantenido con el PSOE que ha calificado de positiva y reconoce que están dispuestos a seguir negociando Illes dice también a Podemos que deje de pedir ministerios vamos al Congreso Javier Carrera buenas tardes

qué tal buenas tardes continúa esa comparecencia en la que el portavoz de Esquerra Republicana ha evitado hablar aún de abstención es sólo un primer paso para seguir dialogando asegura Rufián que dice sin embargo no haber venido con la intención de bloquear nada

que no venimos hablo que era absolutamente nada venimos a bloquear el ciento cincuenta y cinco el sobretodo a actitudes represivas que no llevan a a ningún sitio y hablar hemos hablado de de hablar

Voz 0866

00:46

no bloqueo no significa dar un cheque en blanco a Pedro Sánchez asegura Rufián que califica de irresponsable hablar de nuevas elecciones generales en una interpelación directa a Unidas Podemos de quiénes dice no están legitimados para pedir ministerios